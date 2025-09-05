Localizan frente a Gran Canaria el velero abandonado de un británico desaparecido hace un mes

Un velero a la deriva ha sido hallado a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria sin rastro de su tripulante, un ciudadano británico de 34 años que llevaba desaparecido desde mediados de agosto. En el interior de la embarcación se encontraba su perra, que fue rescatada con vida por Salvamento Marítimo.

El barco fue avistado el pasado 25 de agosto por el avión de búsqueda Sasemar 101, que detectó señales de abandono mientras realizaba un servicio en la zona. Ante la falta de respuesta a las señales emitidas desde un buque cercano, la Salvamar Macondo acudió hasta el velero y comprobó que no había nadie a bordo. Posteriormente, lo remolcó hasta el puerto de Arguineguín (Mogán), al sur de la isla.

La mascota, en buen estado, fue trasladada a una perrera municipal.

Según la familia del desaparecido, James Nunan había comunicado sus planes de iniciar en solitario una travesía atlántica desde Gran Canaria, siempre acompañado de su perra.

La última pista sobre él data del 18 de agosto, cuando cenó en un establecimiento de comida rápida en el paseo de Las Canteras, en la capital grancanaria, según el uso de su tarjeta bancaria. Horas antes había retransmitido en directo desde una localización que podría ser la zona de El Confital, cercana a la mencionada playa.

Su hermana informó en redes sociales de que ese mismo día James había sufrido el robo de su mochila y su pasaporte, lo que se suma a la incertidumbre sobre su desaparición. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y por el momento no ha ofrecido detalles sobre el avance de las pesquisas

