Muere una persona al ser arrollado su coche por un tren en un paso a nivel en Talavera de la Reina

Una persona ha fallecido este viernes tras ser arrollado el coche en el que viajaba por un tren en un paso a nivel en el municipio toledano de Talavera de la Reina, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del suceso se recibió a las 18:02 horas en el kilómetro 123 de la vía férrea, donde el turismo fue embestido por el convoy ferroviario. La víctima, único ocupante del vehículo, fue hallada fuera del coche y falleció en el lugar del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Santa Olalla, así como agentes de la Policía Local de Talavera de la Reina y de la Policía Nacional.

El tren transportaba a 250 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido. El accidente obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Montearagón, según ha indicado Adif en sus redes sociales.

Fuentes de Adif han señalado que la suspensión del servicio afectó exclusivamente a ese tramo y han confirmado que el tren reanudó su marcha a las 18:53 horas, una vez autorizado el paso.

Renfe también informó de la interrupción en la línea y respondió en redes sociales a preguntas de usuarios, remarcando que estaban "a la espera de que las autoridades competentes permitan la circulación".

