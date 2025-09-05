VÍDEO: José celebra sus 106 años: ¿cuál es el secreto para la longevidad?

Todos felicitan hoy a José, un zapatero de La Utrera, en León, que cumple nada menos que 106 años. Lo hace con una salud envidiable: sigue leyendo, paseando y disfrutando de la vida como siempre. Durante décadas se dedicó a su oficio en este pequeño pueblo de apenas 56 habitantes. ¿El secreto? Él lo tiene claro: "No lo sabe nadie, lo sabe la vida".

Su historia coincide con un debate abierto tras unas declaraciones de Putin y Xi Jinping sobre la posibilidad de vivir hasta los 150 años o incluso alcanzar la inmortalidad. ¿Es realmente posible? Según explica Jesús Esquide, director médico de Longevytum, la ciencia ya contempla modelos que predicen una longevidad humana de hasta 150 años. "Ya tenemos ejemplos, como la mujer francesa que llegó a los 122 años, y cada vez hay más centenarios", apunta, aunque advierte de que alcanzar esas cifras de forma habitual aún llevará décadas.

Eso sí, los expertos recuerdan que la clave para llegar lejos está en la prevención. "Hay que empezar en la década de los 35-40 años a cuidarse para poder llegar a los 80 o 90 con buena calidad de vida", señala Esquide. No se trata solo de sumar años, sino de poder disfrutarlos con salud y contando historias como las de José, que sigue siendo un ejemplo de vitalidad más de un siglo después de nacer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com