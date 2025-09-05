VÍDEO: Asaltan una tienda de telefonía de Girona: el botín está valorado en más de 5.000 euros

La madrugada del jueves un grupo de encapuchados protagonizó de nuevo un violento robo en una tienda de telefonía móvil, Popmobile, situada en la Rambla Llibertat del centro de Girona. Según la denuncia presentada a los Mossos d'Esquadra, los ladrones se llevaron al menos 15 teléfonos móviles de alta gama valorados en 4.756 euros, y la tienda sufrió múltiples destrozos. Kevin, el encargado del local, valora las pérdidas en más de 10.000 euros: “no es solo lo que valen los teléfonos, es lo que perdemos al no poder venderlos, reparar otros dañados, etc.”.

El asalto se produjo en torno a las 3:30 de la madrugada, cuando los presuntos ladrones -tal y como se aprecia en las imágenes- reventaron la persiana metálica del local y rompieron los cristales del escaparate utilizando un objeto contundente. La alarma del establecimiento se activó de inmediato, alertando a los cuerpos de seguridad.

Una patrulla de los Mossos se desplazó rápidamente al lugar y precintó la tienda mientras se esperaba la intervención de la Policía Científica para la recogida de pruebas. La inspección preliminar reflejó importantes desperfectos: la persiana cortada, la entrada principal quedó destrozada, la caja registradora fue forzada y varios expositores y vitrinas resultaron dañados. “Por suerte todo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia del establecimiento de al lado y también la nuestra del interior de la tienda”, explica el encargado. Los ladrones consiguieron hacerse con el botín: varios terminales de marcas de alta gama.

Dos robos en menos de dos semanas

De hecho, este no ha sido un hecho aislado ni el único asalto que han sufrido en esta compañía. Hace apenas dos semanas, otro local del mismo propietario -este ubicado en la calle Santa Clara de Girona- fue objeto de un robo con un modus operandi casi idéntico: asalto de madrugada, acceso forzado y robo de dispositivos móviles del escaparate. De momento no constan detenidos, aunque las cámaras de seguridad también grabaron la escena y podrían facilitar su identificación.

El dueño del negocio ha confesado a Antena 3 Noticias que se ha llegado a plantear cerrar el negocio en Girona, tras más de 15 años trabajando en la ciudad y con cinco tiendas abiertas en la capital. "Nunca había visto tanta inseguridad. La situación es cada vez peor y acabaremos cerrando", lamenta el encargado, “todo ha empeorado en el último año”.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en esta zona, habitualmente llena de gente y considerada hasta hace poco como segura. Los comerciantes han expresado su preocupación por el aumento de robos y actos vandálicos en los últimos meses, y algunos exigen una mayor presencia policial durante la noche para disuadir este tipo de delitos.

