Se dejó la cartera en la escena del crimen y acabó detenido por el brutal asesinato de una mujer en Lloret de Mar

Una mujer ha sido asesinada en un apartamento turístico en Lloret de Mar, en Girona. A Su presunto asesino le han detenido porque se dejó la cartera con toda su documentación en el alojamiento. Ha sido un descuido que le ha costado acabar en el calabozo. La empleada de la limpieza entró en el apartamento y se encontró a la chica muerta, tumbada en la cama y con los ojos vendados.

Los agentes creen que es un caso de violencia machista con agresión sexual. El detenido tiene 35 años y vive con sus padres en Lloret de Mar. Tiene antecedentes por violencia sexual y practica artes marciales. Por el momento, está a la espera de pasar a disposición judicial.

En estos momentos, el Ministerio de Igualdad investiga como un posible caso de violencia machista este asesinato. El cuerpo de la víctima, de origen colombiano y que llevaba poco tiempo residiendo en la localidad, fue hallado el pasado jueves con signos de violencia.

Según fuentes cercanas a la investigación el cadáver apareció tendido sobre la cama con lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. A la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a que la mujer murió por asfixia, sin descartarse que hubiera sufrido una agresión sexual.

El presunto autor, detenido

Los Mossos d'Esquadra detuvieron horas después al hombre de 35 años como presunto responsable del crimen. El sospechoso fue localizado después de que los agentes encontraran su cartera con documentación y varias tarjetas de crédito en el apartamento.

Al detenido se le tomó declaración tras ser arrestado. Reconoció haber estado con la víctima en el piso, al que acudió, -según su versión-, porque la mujer ejercía la prostitución y lo había alquilado para ese fin. Sin embargo, en el interrogatorio evitó dar detalles sobre lo ocurrido y se escudó en supuestas lagunas de memoria o en su derecho a no declarar.

Durante el registro del inmueble, los agentes de la División de Investigación Criminal de Girona comprobaron que faltaban tanto la documentación personal como el teléfono móvil de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de que pudieron ser sustraídos por el detenido tras el crimen.

Reconstrucción de los hechos

A última hora del jueves, el sospechoso fue trasladado al escenario del crimen, en la calle Sant Bartomeu, a pocos metros del ayuntamiento. Allí se llevó a cabo una reconstrucción judicial con la presencia de los investigadores y la comitiva judicial. Está previsto que el detenido pase a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Blanes entre este sábado y el domingo. Mientras tanto, el municipio ha expresado su rechazo a la violencia machista.

Este viernes, alrededor de medio centenar de personas se concentraron frente al ayuntamiento de Lloret para guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima. Al acto acudieron autoridades locales y vecinos, que condenaron el asesinato. De confirmarse oficialmente como crimen machista, esta sería la víctima número 26 de violencia de género en España en 2025, el tercer caso en Cataluña y la 1.320 desde que existen registros oficiales en 2003.

