Encalla un velero en la costa sur de Tenerife: Sus dos ocupantes pudieron salir de la embarcación sin sufrir daños

Ha ocurrido en el muelle deportivo de Amarilla Golf en el municipio de San Miguel de Abona en el sur de la isla de Tenerife. Un velero que se disponía a fondear en la zona quedó encallado muy cerca de la costa. El suceso tuvo lugar este jueves a mediodía ante la mirada de decenas de personas desde tierra que observaban impotentes la situación. La marea había bajado mucho y la tripulación, a tenor de lo ocurrido, no conocía bien la zona.

Eso provocó que la embarcación quedara atrapada sin poder moverse y llegando a tumbarse con riesgo incluso de volcar. Rápidamente una embarcación de Salvamento Marítimo se acercó al lugar y trató de remolcar el velero para llevarlo a un lugar con más profundidad. Después de varios intentos, fue imposible la maniobra, hasta el punto de que los vaivenes pusieron en riesgo la integridad del velero. Sus ocupantes se encontraban a bordo y con los chalecos salvavidas puestos hasta que decidieron abandonar la embarcación.

Ante la mirada de decenas de personas

Por suerte el estado de la mar era muy bueno y apenas había olas, lo que facilitó los trabajos de los operarios de Salvamento Marítimo.

Los ocupantes, dos personas, según los testigos en el lugar, se colocaron los chalecos salvavidas y abandonaron la embarcación. Los hechos ocurrieron ante la mirada impotente de decenas de personas desde tierra.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar en la costa sur de Tenerife. El pasado mes de marzo, un velero de dimensiones similares quedó atrapado en la costa de la playa de El Socorro, en Güímar. Por suerte, tampoco hubo heridos.

Muy cerca del lugar donde ha encallado este barco, hace dos años, otro velero quedó anclado en la playa de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, en circunstancias similares ya que la tripulación no había calculado bien la profundidad de la zona y finalmente quedaron atrapados. En esa ocasión se trataba de un velero de lujo valorado en más de 300.000 euros y que sufrió graves daños.

