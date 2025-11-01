Efemérides de hoy 1 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre de 2005, los Mossos d'Esquadra asumen oficialmente las competencias de seguridad ciudadana en la capital catalana, relevando a la Policía Nacional en una operación que culmina el proceso de despliegue iniciado años atrás. Con esta medida, la policía autonómica pasa a encargarse de funciones clave como la prevención del delito, el control del orden público y la atención a emergencias, consolidando su papel como cuerpo de referencia en Cataluña. El traspaso se realiza en coordinación con las autoridades estatales y autonómicas, en un contexto marcado por la apuesta por la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones propias.

El cambio supone un hito en la historia de la seguridad en Cataluña, al completar la sustitución de competencias en Barcelona, la última gran ciudad pendiente del despliegue integral. La Generalitat destacó que la medida permitirá una gestión más cercana y adaptada a las necesidades del territorio, mientras el Gobierno central subrayó la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales para garantizar la seguridad. Con esta transición, los Mossos d'Esquadra consolidan su presencia en todo el territorio catalán, reforzando el modelo policial autonómico en el marco del Estado de las autonomías.

Un 1 de noviembre, pero de 1700, Carlos II, último monarca de la Casa de Austria en España fallece sin descendencia, poniendo fin a una dinastía que había gobernado el país durante casi dos siglos. Su muerte abre una crisis sucesoria que desencadena la Guerra de Sucesión Española, enfrentando a las principales potencias europeas por el control del trono. Con este acontecimiento, se cerraba una etapa marcada por el declive político y económico del imperio hispánico, dando paso a la llegada de los Borbones y a profundas transformaciones en la estructura del Estado.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de noviembre?

1755.- Gran terremoto de Lisboa seguido de un tsunami que arrasa el litoral atlántico de la península ibérica y de Marruecos. Hubo unos 100.000 muertos y quedó destruida la mayor parte de la capital portuguesa.

1824.- Inaugurado el primer tramo de la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York.

1878.- Se funda en Montevideo "El Bien Público", el periódico más antiguo de Uruguay.

1918.- Se proclama el Estado de Ucrania tras independizarse del imperio ruso.

1919.- Se abre al público el Metro de Madrid, cuya inauguración oficial había sido el 17 de octubre. Su primer trayecto, cuatro kilómetros entre Sol y Cuatro Caminos. Los billetes costaban 15 o 20 céntimos de peseta, según fueran de primera o segunda clase.

1922.- Un golpe de Estado en Turquía, dirigido por Mustafá Kemal Ataturk termina con el imperio otomano.

1943.- Las tropas soviéticas desembarcan en Crimea y ocupan la ciudad de Simferópol.

1950.- El papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María.

1954.- Se inicia la guerra de independencia de Argelia contra la colonización francesa.

1962.- La URSS lanza a Marte la nave Mars 1, la primera con destino al planeta rojo.

1977.- En España, don Felipe de Borbón recibe en Covadonga los atributos que le acreditan como Príncipe de Asturias, título inherente al heredero de la Corona española.

¿Quién nació el 1 de noviembre?

1923.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

1933.- Ramón Tamames, economista y político español.

1934.- Humberto Agnelli, magnate italiano.

1943.- Salvatore Adamo, cantante italiano.

1955.- Maribel Martín, actriz española.

1965.- Gemma Nierga, periodista española.

1980.- Daniel Rovira de Rivas, "Dani Rovira", actor español.

¿Quién murió el 1 de noviembre?

1933.- Severo Ochoa, bioquímico español nacionalizado estadounidense, Premio Nobel en 1959.

2001.- Juan Bosch, expresidente dominicano.

2006.- William Styron, escritor estadounidense.

2007.- Paul Tibbets, piloto estadounidense del avión que lanzó la primera bomba atómica.

2009.- Alda Merini, poeta italiana.

2020.- Pedro Iturralde Ochoa, saxofonista y compositor español.

2024.- Mirta Acuña Baravalle, activista argentina.

¿Qué se celebra el 1 de noviembre?

Hoy, 1 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ecología, el Día Mundial del Veganismo y el Día de Todos los Santos.

Horóscopo del 1 de noviembre

Los nacidos el 1 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos.