Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar deshacerse de un cadáver

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años en Roquetas de Mar (Almería), tras intentar deshacerse de un cadáver en un punto activo de droga. Según ha informado este sábado la Comandancia de Almería, al presunto autor de los hechos se le atribuyen dos delitos: uno contra la salud pública y otro de omisión del deber del socorro, y estaba relacionado previamente con una operación desarrollada en septiembre denominada 'Puvicen'.

Los hechos se remontan al mes de julio

Aunque la detención haya sido reciente, el cuerpo sin vida fue encontrado el pasado mes de julio en la calle Blas Infante, dentro de la barriada de las 200 viviendas. Al llamar a los servicios médicos, pudieron comprobar que no había sido una muerte natural, por lo que activaron inmediatamente el protocolo judicial. En la investigación los agentes recogieron varios testimonios de los transeúntes que vieron el cadáver en la calle, y esas primeras investigaciones apuntaron a que la muerte no se había producido en la calle, sino en un edificio cercano utilizado para el tráfico de estupefacientes, y el cuerpo había sido trasladado a la vía pública con el objetivo de eludir a la acción policial.

Los agentes se enfrentaron a un pitbull

Antes de terminar con esta investigación, en el mes de septiembre la Guardia Civil puso en marcha la operación 'Puvicen' en la misma zona. En dicha investigación, los agentes tuvieron dificultades para acceder al interior del inmueble ya que había un perro de raza pitbull en actitud agresiva, que impedía la entrada a la vivienda. Al controlar al animal, los agentes de la Guardia Civil lograron entrar al interior y encontraron un arma blanca de 45 centímetros de hoja, cocaína, heroína, dinero en efectivo, un táser y spray de defensa. Fueron detenidos dos hombres de 28 y 38 años como presuntos autores del punto de venta, y otro de los presuntos implicados nose encontraba en el narcopiso y quedó en situación de búsqueda.

La Guardia Civil ha confirmado que esa tercera persona se trataba del mismo hombre que ha sido detenido por haber trasladado el cadáver a la vía pública, y además, haber participado previamente en la actividad del punto de venta. Las diligencias, el detenido y las pruebas reunidas han sido puestas a disposición judicial, a la espera de la determinación de su situación procesal y la posible adopción de medidas cautelares.

