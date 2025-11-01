ATROPELLO
Un conductor se da a la fuga tras atropellar a una mujer en Madrid
La víctima ha sido trasladada grave al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con una fractura de pierna y una posible fractura de pelvis.
Un conductor ha atropellado a una mujer en Madrid y después se ha dado a la fuga. La víctima, de 73 años, ha sido trasladada en estado grave, aunque estable, al Hospital Gregorio Marañón.
Una fractura de pierna y posible fractura de pelvis
Los hechos han tenido lugar este sábado 1 de noviembre cerca de las 11:00h de la mañana en Puente de Vallecas, a la altura del número 4 de la calle Monleón. Hasta allí se desplazaron efectivos del Samur-Protección Civil para estabilizar a la víctima y trasladarla inmediatamente al Hospital Gregorio Marañón.
Según ha informado Emergencias de Madrid, la mujer ha sufrido una fractura de pierna y una posible fractura de pelvis a consecuencia del impacto.
La Policía Municipal de Madrid investiga para localizar al conductor que se ha dado a la fuga, y para esclarecer los hechos.
