Silvia García, periodista Antena 3 Noticias Fin de Semana, premiada por la divulgación de información de medioambiente en televisión

La quinta edición de los 'Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad +O' de MasOrange han vuelto a reconocer la labor de concienciación que realizan los comunicadores del país a través de sus trabajos periodísticos y de divulgación sobre temas relacionados con el impacto positivo, entendiendo el mismo en una doble vertiente: desarrollo socioeconómico que salvaguarda el medioambiente y apoyo a una tecnología inclusiva e integradora.

Salvar los bosques de corales

En la categoría audiovisual nuestra compañera Silvia García ha recibido el segundo premio por su trabajo emitido en los informativos de Antena 3 Noticias Fin de Semana: “Pescadores catalanes ayudan a repoblar los bosques de coral del Mediterráneo”. Silvia lleva años informando con rigurosidad y tesón sobre medioambiente. El trabajo de la periodista premiado es un interesante reportaje al innovador proyecto europeo que se lleva a cabo en Catalunya en un trabajo conjunto de científicos, ecologistas y pescadores para salvar los bosques de coral submarinos, rescatando los que quedan atrapados en las redes y sembrándolos de nuevo en el Mediterráneo.

Silvia ha reivindicado una mayor relevancia y visibilidad para la información de calidad de medioambiente en los medios de comunicación españoles

Premios a la sostenibilidad

También en la categoría audiovisual el primer y tercer premio ha sido para Blanca Escribano, periodista digital en RNE, que analiza con ejemplos reales, y con los que todos nos podemos sentir identificados, cuál es el patrón actual en el consumo de moda, y para “Radio Mujer en Bafatá, más que una radio” espacio presentado por Sandra Camps.

En la categoría de medios escritos el primer premio ha recaído 1er premio: “Aquí había una estación de esquí”[1], de Sara Acosta, segundo para “Cómo era un verano en España antes de que la crisis climática lo llevara al extremo”, de Valentina Raffio, periodista y experta en ciencia y medio ambiente en El Periódico y tercer premio para “Los secretos del hielo”, de Andrés Actis, periodista especializado en clima y medioambiente en La Vanguardia.