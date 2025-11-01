Premio a la trayectoria
Silvia García, periodista Antena 3 Noticias Fin de Semana, premiada por la divulgación de información de medioambiente en televisión
Silvia García premiada por su labor como especialista en información de medioambiente. Su trabajo, “Pescadores catalanes ayudan a repoblar los bosques de coral del Mediterráneo”, fue emitido en las Noticias de Antena 3 en su edición de Fin de Semana.
Publicidad
La quinta edición de los 'Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad +O' de MasOrange han vuelto a reconocer la labor de concienciación que realizan los comunicadores del país a través de sus trabajos periodísticos y de divulgación sobre temas relacionados con el impacto positivo, entendiendo el mismo en una doble vertiente: desarrollo socioeconómico que salvaguarda el medioambiente y apoyo a una tecnología inclusiva e integradora.
Salvar los bosques de corales
En la categoría audiovisual nuestra compañera Silvia García ha recibido el segundo premio por su trabajo emitido en los informativos de Antena 3 Noticias Fin de Semana: “Pescadores catalanes ayudan a repoblar los bosques de coral del Mediterráneo”. Silvia lleva años informando con rigurosidad y tesón sobre medioambiente. El trabajo de la periodista premiado es un interesante reportaje al innovador proyecto europeo que se lleva a cabo en Catalunya en un trabajo conjunto de científicos, ecologistas y pescadores para salvar los bosques de coral submarinos, rescatando los que quedan atrapados en las redes y sembrándolos de nuevo en el Mediterráneo.
Silvia ha reivindicado una mayor relevancia y visibilidad para la información de calidad de medioambiente en los medios de comunicación españoles
Premios a la sostenibilidad
También en la categoría audiovisual el primer y tercer premio ha sido para Blanca Escribano, periodista digital en RNE, que analiza con ejemplos reales, y con los que todos nos podemos sentir identificados, cuál es el patrón actual en el consumo de moda, y para “Radio Mujer en Bafatá, más que una radio” espacio presentado por Sandra Camps.
En la categoría de medios escritos el primer premio ha recaído 1er premio: “Aquí había una estación de esquí”[1], de Sara Acosta, segundo para “Cómo era un verano en España antes de que la crisis climática lo llevara al extremo”, de Valentina Raffio, periodista y experta en ciencia y medio ambiente en El Periódico y tercer premio para “Los secretos del hielo”, de Andrés Actis, periodista especializado en clima y medioambiente en La Vanguardia.
Publicidad