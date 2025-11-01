Noticias de hoy, sábado 1 noviembre de 2025

El apoyo unánime del PP a Mompó como relevo de Mazón en el partido, la "máxima colaboración" del PSOE con la Justicia ante la petición del Supremo de investigar sus pagos en metálico o las declaraciones de Mohamed VI tras la decisión de la ONU sobre el Sáhara, entre las noticias que marcan la jornada hoy, sábado 1 de noviembre de 2025.

Mazón se desbanca como candidato del PP en las próximas elecciones valencianas y señalan a Vicente Mompó como posible sustituto

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, podría abandonar su candidatura del PP para las próximas autonómicas. En el partido crece la idea de que dé un paso atrás, y se perfila como posible relevo Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia, quien cuenta con amplio respaldo interno y cuyo nombre ya se ha trasladado a la dirección nacional.

Aunque las elecciones están previstas para 2027, la situación política y judicial se ha complicado. La investigación sobre la gestión del gobierno valenciano durante la DANA ha puesto a Mazón bajo presión, especialmente tras la citación de la periodista Maribel Vilaplana, con quien se reunió el día del desastre. Las últimas revelaciones sobre su actuación y los incidentes en el funeral de Estado han debilitado su posición. Desde Génova, el PP ya marca distancia, señalando que la decisión final es suya, mientras Vox mantiene su apoyo.

Alberto Núñez Feijóo intenta contener el impacto de la crisis para evitar daños electorales en el ámbito nacional y frenar un posible avance de la izquierda. Mazón, por su parte, continúa con su plan de reconstrucción tras la catástrofe y prepara una nueva remodelación del Consell, aunque dentro del partido admiten que atraviesa su momento más delicado.

Paralelamente, Vicente Mompó gana peso político y mediático. Su papel activo durante la gestión de la DANA y su creciente presencia en medios han reforzado su imagen como alternativa sólida dentro del PP valenciano. Su nombramiento como vicepresidente segundo de la Mesa del último Congreso Nacional del partido se interpreta como un reconocimiento a su proyección ascendente.

El PSOE reitera su "máxima colaboración" con la Justicia ante la petición del Supremo de investigar sus pagos en metálico

Tras la decisión del Tribunal Supremo de pedir a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo realizados en la sede del PSOE, el partido ha reiterado su "plena colaboración" con la justicia y su "máxima transparencia". Desde Ferraz aseguran haber entregado toda la documentación solicitada y sostienen que el dinero en efectivo tiene un origen legal, procedente de las cuentas del partido y destinado a la liquidación de gastos. Rechazan cualquier irregularidad y defienden que sus actuaciones son "escrupulosamente legales".

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha restado gravedad al asunto, calificándolo de "coincidencia judicial" y sugiriendo que estas noticias surgen cada vez que el PP atraviesa dificultades. Según López, el PSOE está "absolutamente tranquilo" porque no hay indicios de delito alguno.

En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el partido ya entregó todas las facturas que justifican los pagos y ha explicado que se trata de adelantos comunes en cualquier organización. Aprovechó también para comparar la situación con los "sobresueldos opacos" del PP, subrayando que no tiene nada que ver con la financiación irregular de los populares.

Por su parte, el PP considera que el auto judicial es "contundente" y demuestra que el PSOE no puede justificar el origen ni el destino de ese dinero. La portavoz popular, Ester Muñoz, afirmó que "la financiación irregular aterriza en la puerta de Ferraz" y vinculó el caso con la reciente comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, a quien acusó de mentir y de preparar su defensa ante una posible causa judicial.

Mohamed VI, tras la decisión de la ONU sobre el Sáhara: "A partir de ahora habrá un antes y un después"

El rey Mohamed VI ha celebrado la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar la misión en el Sáhara Occidental (Minurso) basándose en la propuesta marroquí de autonomía, considerándola el inicio de "un nuevo y victorioso capítulo" tras medio siglo de conflicto. La resolución fue aprobada con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra.

En un discurso televisado, el monarca afirmó que Marruecos vive "un punto de inflexión decisivo" en su historia y que la iniciativa de autonomía representa la vía para cerrar definitivamente el "conflicto artificial" del Sáhara. Mohamed VI apeló además al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, a retomar el diálogo y reconstruir la relación bilateral tras la ruptura diplomática de 2021.

El rey agradeció especialmente el respaldo de Estados Unidos y de Francia, que hizo lo mismo el año pasado, así como el apoyo de varios países árabes y africanos a la causa marroquí.

En su mensaje, el monarca destacó la idea de un "Marruecos unido, de Tánger a Lagouira", con fronteras inviolables y plenamente reconocidas. La resolución coincide con el 50º aniversario de la Marcha Verde, y la noticia fue recibida con celebraciones en Rabat y otras ciudades del país.

