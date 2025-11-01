Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Recetas falsas

Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos en internet

El grupo delictivo falsificaba de recetas médicas para adquirir medicamentos y posteriormente se mezclaban con drogas. Un único médico era el encargado de extender las recetas electrónicas en su consulta privada.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Ainhoa Lujambio
La Guardia Civil, ha bautizado la operación "Grecofar", ha detenido a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet. Adquirían estos medicamentos con recetas falsas. Estos medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental. La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas.

Recetas falsas prescritas por un médico

Con el operativo se logra determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas, benzodiacepinas, y el cual es habitual su transporte hacia el norte de África para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar “karcubi”, conocida como la droga de los pobres. Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las citadas recetas médicas, se localiza a su principal colaborador, quien se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería. Además, se identifican a las conocidas “mulas económicas”, titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

Venta de medicamentos ilegales por redes sociales

De manera paralela se identifica a un vecino de Majadahonda, el cual realizaba un gran acopio de medicamentos, vendidos posteriormente de manera ilícita por redes sociales, siendo vinculados gran cantidad de usuarios finales de las recetas médicas. Las investigaciones finalizan con registro domiciliario en Majadahonda (Madrid) donde la Guardia Civil incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático. En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en ocho capitales por toda la geografía española; Ávila, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Santander, A Coruña, Vizcaya y Málaga. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

