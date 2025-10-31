Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Un militar ha perdido la vida y otro se encuentra herido de gravedad tras una deflagración en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque la Brigada no lo ha confirmado aún.

La explosión que ha acabado con la vida de una persona ha tenido lugar minutos antes de las 11.00 horas, según el aviso a emergencias 112 Andalucía. Desde la base militar 'Álvarez de Sotomayor' se ha avisado a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que han movilizado a un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil sigue en el lugar de los hechos investigando lo ocurrido.

Según 'Almería hoy', la potencia de la explosión fue tal que ha ocasionado daños en las estructuras de la base e incluso se han caído algunas paredes.

