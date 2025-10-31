Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ALMERÍA

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

La Guardia Civil investiga en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' lo ocurrido.

Campo de maniobras '&Aacute;lvarez de Sotomayor' de Viator (Almer&iacute;a)

Campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Un militar ha perdido la vida y otro se encuentra herido de gravedad tras una deflagración en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque la Brigada no lo ha confirmado aún.

La explosión que ha acabado con la vida de una persona ha tenido lugar minutos antes de las 11.00 horas, según el aviso a emergencias 112 Andalucía. Desde la base militar 'Álvarez de Sotomayor' se ha avisado a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que han movilizado a un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil sigue en el lugar de los hechos investigando lo ocurrido.

Según 'Almería hoy', la potencia de la explosión fue tal que ha ocasionado daños en las estructuras de la base e incluso se han caído algunas paredes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Publicidad

Sociedad

La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono móvil

Mouliaá rechaza conciliar con Errejón y le deja vía libre para querellarse por acusarle de extorsión

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

Málaga.- Turismo.- Ayuntamiento de Mijas apuesta por un modelo turístico "equilibrado y con visión de futuro"

Detenidos dos hombres por asaltar y causar graves lesiones a una anciana en su vivienda de Mijas

Campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)
ALMERÍA

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Imagen de los destrozos provocados por el tornado en Gibraleón, Huelva
Temporal

Muere el hombre herido al caerle encima una terraza por un tornado en Gibraleón, Huelva

Lince ibérico blanco
Lince ibérico

El "lince ibérico blanco" de Jaén no es una especie albina: su cambio de color se debe al estrés

La imagen del felino de pelaje banco captada en los montes de Jaén se ha viralizado en redes, pero los expertos del Proyecto Lince confirman que se trata de una despigmentación temporal y reversible provocada por estrés.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Detenido por abusos

Detenido un médico en Gran Canaria por abusos sexuales a pacientes

Dos jóvenes denuncian tocamientos inapropiados durante la consulta. La Policía Nacional ha detenido en Telde, Gran Canaria, a un médico de un centro privado acusado de abusar sexualmente de, al menos, dos mujeres jóvenes que acudieron a su consulta como pacientes.

Pillan a un pasajero con más de 20.000 medicamentos en el equipaje

Pillan a un pasajero con más de 20.000 medicamentos en el equipaje

intervención de los Bomberos en Reus

Tres heridos y treinta vecinos desalojados en un incendio en un piso de Reus

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Publicidad