Las lluvias de la DANA permitieron encontrar al hombre muerto desde hace 15 años en su casa de Fuensanta (Valencia)

Sus vecinos pensaban que estaba en una residencia. Pero no. A consecuencia de las lluvias por la DANA Alice, en el barrio de Fuensanta de Valencia ha salido a la luz un terrible descubrimiento. Se ha encontrado el cadáver de un hombre que llevaría 15 años muerto en su piso. Su terraza se inundó y, cuando los Bomberos llegaron para su desagüe alertados por el vecino del piso de abajo, localizaron los restos del fallecido.

"No se hablaba con los hijos"

Los vecinos de este edificio de Valencia no dan crédito, no imaginaban que convivían con un cadáver desde hace 15 años: "No se da crédito a que sean 15 años sin saber nada de esta persona", nos cuenta uno de ellos, que señala que el hombre "no se hablaba con los hijos". "Como no lo veíamos y tal, la gente se pensaba que estaba en una residencia", explica, pues "ese piso siempre ha estado vacío, decíamos 'no viene nadie, no lo alquilan'", pero ahora empiezan a entenderlo todo.

Hablamos con el vecino que alertó a los Bomberos

En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con el vecino que alertó a los Bomberos de que la terraza superior al piso de su madre estaba inundada, por lo que el agua se empezó a filtrar. "Sobre las 12:00 horas, por el techo del dormitorio de mi madre empezó a gotear mucha agua, subimos a la terraza y estaba todo inundado", nos explica.

"Se lo habían comido las palomas"

Este hombre alertó a los Bomberos, quienes acudieron pensando que era una simple filtración. Sin embargo, lo que encontraron les dejó sin palabras. Una vecina relata que "el bombero cuando bajó, bajó blanco, se ve que le dio impresión, se lo habían comido las palomas", explica.

Cuando los servicios de emergencia consiguieron acceder al interior, descubrieron el esqueleto de un hombre con ropa. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y han asegurado que los restos óseos podrían pertenecer a Antonio F., un hombre nacido en 1936.

Pagaba las facturas

A pesar de que hace unos años había tenido algún tipo de deuda con la comunidad de vecinos, en la actualidad el vecino fallecido seguía cobrando su pensión y pagando las facturas, motivo por el que nadie sospechó nada durante todos estos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com