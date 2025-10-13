Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Valencia

Las lluvias de la DANA permitieron encontrar al hombre muerto desde hace 15 años en su casa de Fuensanta (Valencia)

El agua empezó a filtrarse al piso de abajo, por lo que el vecino alertó a los Bomberos, quienes accedieron a la vivienda localizado al hombre muerto.

El edificio en el que se localizó al hombre muerto

Las lluvias permitieron encontrar al muerto de hace 15 años en Valencia | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Sus vecinos pensaban que estaba en una residencia. Pero no. A consecuencia de las lluvias por la DANA Alice, en el barrio de Fuensanta de Valencia ha salido a la luz un terrible descubrimiento. Se ha encontrado el cadáver de un hombre que llevaría 15 años muerto en su piso. Su terraza se inundó y, cuando los Bomberos llegaron para su desagüe alertados por el vecino del piso de abajo, localizaron los restos del fallecido.

"No se hablaba con los hijos"

Una vecina

Los vecinos de este edificio de Valencia no dan crédito, no imaginaban que convivían con un cadáver desde hace 15 años: "No se da crédito a que sean 15 años sin saber nada de esta persona", nos cuenta uno de ellos, que señala que el hombre "no se hablaba con los hijos". "Como no lo veíamos y tal, la gente se pensaba que estaba en una residencia", explica, pues "ese piso siempre ha estado vacío, decíamos 'no viene nadie, no lo alquilan'", pero ahora empiezan a entenderlo todo.

Hablamos con el vecino que alertó a los Bomberos

En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con el vecino que alertó a los Bomberos de que la terraza superior al piso de su madre estaba inundada, por lo que el agua se empezó a filtrar. "Sobre las 12:00 horas, por el techo del dormitorio de mi madre empezó a gotear mucha agua, subimos a la terraza y estaba todo inundado", nos explica.

"Se lo habían comido las palomas"

Una vecina

Este hombre alertó a los Bomberos, quienes acudieron pensando que era una simple filtración. Sin embargo, lo que encontraron les dejó sin palabras. Una vecina relata que "el bombero cuando bajó, bajó blanco, se ve que le dio impresión, se lo habían comido las palomas", explica.

Cuando los servicios de emergencia consiguieron acceder al interior, descubrieron el esqueleto de un hombre con ropa. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y han asegurado que los restos óseos podrían pertenecer a Antonio F., un hombre nacido en 1936.

Pagaba las facturas

A pesar de que hace unos años había tenido algún tipo de deuda con la comunidad de vecinos, en la actualidad el vecino fallecido seguía cobrando su pensión y pagando las facturas, motivo por el que nadie sospechó nada durante todos estos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Montañas de ropa sin salida: el reto de Cáritas ante el tsunami del fast fashion

Imagen de los contenedores de ropa.

Publicidad

Sociedad

Un joven con autismo desarrolla una app para gestionar sus emociones y organizar el día a día

Un joven con autismo desarrolla una app para gestionar sus emociones y organizar el día a día

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

Los oncólogos andaluces celebran el plan de choque contra el cáncer de mama: "un paso necesario para restablecer la confianza"

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Hallan un cadáver sin cabeza en la playa del Dossel (Cullera)

El edificio en el que se localizó al hombre muerto
Valencia

Las lluvias de la DANA permitieron encontrar al hombre muerto desde hace 15 años en su casa de Fuensanta (Valencia)

Galicia culmina el operativo aéreo para alimentar a la fauna tras los incendios: “Sin animales, sin bosques, no hay futuro”
Reforestación

Galicia culmina el operativo aéreo para alimentar a la fauna tras los incendios: “Sin animales, sin bosques, no hay futuro”

Día de la Almudena en Madrid
Festivos

Madrid cambia de día la fiesta de la Almudena en 2025, por qué y cuándo será

Con este cambio en el calendario de Madrid, podrás disfrutar de un puente de tres días en noviembre de 2025.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 13 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2025: Ban Ki-moon sucede a Kofi Annan al frente de la ONU

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

Imagen de los mossos d'esquadra en Hospitalet de Llobregat.

Los vecinos L'Hospitalet de Llobregat estallan contra la delincuencia: "Las leyes existen, pero no se aplican"

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

¿Estamos preparados para un nuevo apagón eléctrico? Estos son los objetos que hay que tener a mano

Publicidad