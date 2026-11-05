Noticias de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Carlos Cuerpo se estrena en el Ministerio de Transportes con una dimisión y con la reunión con los sindicatos ferroviarios para intentar frenar la huelga convocada para los próximos días. En el panorama internacional un tiroteo en Tampa, Estados Unidos deja dos muertos. Entre los fallecidos está una mujer y el sospechoso de los disparos. El tirador fue abatido por un guardia de seguridad.