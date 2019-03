Leyendas ciertas y falsas de la gripe

No hay nada que pueda acabar con ella. La gripe cada año llega a nuestras vidas y lo hace rodeada de mitos para evitarla o prevenirla. El primero es el supuesto poder de la vitamina C. José María Molero, médico de familia, asegura que "no esta demostrado que la vitamina C, ni ninguna vitamina, mejore la duración o la prevencion de la enfermedad de la gripe".

Otro de los mitos es beber agua en exceso. Los médicos aconsejan consumir dos litros al día pero no es necesario aumentar, de forma desproporcionada, esta cantidad, como creen algunos. Una leyenda más es el uso de antibióticos. Estos medicamentos no matan los virus como la gripe sino que actúan contra las bacterias.

Los expertos aconsejan seguir estas indicaciones: buena alimentación, hacer algo de deporte, taparse la boca al toser y lavarse las manos, además de tener especial cuidado con aquellos lugares donde puede permanecer el virus. Los especialistas piden poner en práctica estas recomendaciones y olvidar los mitos.