Las cifras más reveladoras de los accidentes de tráfico en España

La carrera Ponle Freno, que se celebra este domingo 25 de noviembre, es una iniciativa de Atresmedia que fue concebida como un llamamiento de acción social para luchar contra los accidentes de tráfico.

Para tomar conciencia, Ponle Freno recopila algunas de las cifras sobre los accidentes de tráfico en nuestro país.

Hasta un 85% de las personas que han sufrido un accidente de tráfico y han necesitado asistencia hospitalaria sufrirá algún tipo de secuela permanente y el 14% conservará esa limitación de por vida.

A la hora de percibir un impacto, la edad influye, siendo las personas mayores y los niños menores de 15 años los más vulnerables, ya que se duplican y triplican el porcentaje de lesionados graves de esas etapas.

Otro factor que también influye es el vehículo, siendo los motoristas y los ciclistas los más afectados en accidentes. Más del 45% de los motoristas que fallecen lo hacen en adelantamientos o invasión de carril y 4 de cada 10 muere en caso de salida de vía o pérdida de control.

La falta de atención al volante es una de las causas más comunes entre los accidentes con ciclistas, en los cinco últimos años las cifras se han duplicado. Una causa influyente es que 1 de cada 5 turismos no respetan la distancia de seguridad en los adelantamientos a estos deportistas. Por otro lado, solo el 51,2% de los ciclistas llevaba puesto el casco en el momento de sufrir el accidente.

Algo que por mucho que se comente, y se escuche, no parece calar entre los conductores es que no podemos conducir bajo los efectos del alcohol, ni de ninguna otra substancia estupefaciente. Uno de cada tres conductores cree que consumir alcohol dentro de los límites no afecta a la conducción e incluso el 4% cree que en pequeñas dosis puede ser beneficioso porque activa el organismo. No es cierto, el alcohol y el volante no hay que mezclarlos.

Cuando se produce un atropello entre personas, en el 80% de los casos, son los conductores los responsables. Otra tipo de atropello diferente, pero que también acarrea daños, son los atropellos a animales, los jabalíes provocan el 35% de estos accidentes.

La mayoría de indicaciones para evitar un accidente las conocemos, la cuestión es aprender a ser consecuentes y asumir las responsabilidades que supone ser conductor de un vehículo. Por este motivo se creó Ponle Freno, para hacer llegar este mensaje a más personas, con la intención de salvar vidas y proporcionar vías seguras en nuestro país. De esta manera, este domingo se celebrará la décima carrera de Ponle Freno y estáis todos invitados.

En este enlace podréis conocer la iniciativa, la carrera, noticias y consejos y muchas cosas más que son beneficiosas a la hora de ponernos ante el volante.

