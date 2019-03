La joven que denunció a Iberia por pedir una prueba de embarazo: "Me dijeron que si no marcaba 'sí' me quedaría fuera del proceso de selección"

La denuncia de una joven que aspiraba a un puesto de azafata ha obligado a la aerolínea Iberia a cambiar la política de selección de personal. Iberia ha sido multada por obligar a hacerse una prueba de embarazo a quienes aspiraban al puesto de azafata.

Cuando la joven Barbel Espín acudió al reconocimiento médico, cuenta que vio que en el cuestionario previo tenía que dar su consentimiento para que, entre otras pruebas, le hicieran un test de embarazo y ella decidió marcar 'no' en la casilla.

"La persona que me atendió me dijo 'si no pones que sí, quedas fuera del proceso de selección", pero ella les dijo que no podían obligarla por lo que se quedó fuera del proceso y lo denunció.

En el documento del Ministerio de Empleo que muestra la compañía, admite que realiza estas pruebas, pero que lo hace para garantizar la seguridad de las mujeres embarazadas.

Inspección de trabajo no considera válida esta justificación y sanciona a la compañía con una multa de 25.000 euros.

El derecho a la intimidad y la no discriminación pueden ser incompatible con algunas preguntas. Asuntos como la intención de tener o no hijos, la ideología, creencias o incluso la edad son terreno vetado en la selección de personal. Los test de embarazo también lo estarán ahora en los los reconocimientos médicos de Iberia.