La campaña de la DGT para la operación salida del verano tras la crisis del coronavirus: "Este país no puede soportar más muertes"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este lunes la campaña de la DGT para la operación salida de este verano tras la crisis del coronavirus. "Este país no puede soportar más muertes. Al conducir extrema las precauciones", es el lema de esta campaña.

El vídeo está protagonizado por el patinador olímpico y 2 veces campeón del mundo Javier Fernández, que aparece en en la pista del Palacio del Hielo, el espacio que sirvió como morgue en Madrid para almacenar los cadáveres que dejó la pandemia de coronavirus en la capital ante el desbordamiento de las funerarias.

La campaña pide extremar las precauciones este verano durante los desplazamientos para evitar que nuestro país sume más muertes este año.

Las ganas de Javier por patinar son similares a las ganas que tiene la sociedad por recuperar la normalidad, pero ambas situaciones deben ser manejadas con responsabilidad. De forma metafórica, el video nos muestra a Javier como si fuera el vehículo y la pista de hielo como si de una carretera se tratara.

"Un mal salto o una inadecuada velocidad de rotación puede tener consecuencias fatales para el patinador; lo mismo que cuando el conductor adopta comportamientos de riesgo en la conducción", explica la DGT.

"Las ganas por recuperar la nueva normalidad no pueden llevarnos a cometer imprudencias en la carretera ya que en más ocasiones de las deseadas esas imprudencias suelen acabar en accidentes mortales, por tanto, si hemos superado la fase más aguda del coronavirus no podemos estropearlo en la carretera, porque este país no puede soportar más muertes", ha señalado Marlaska.