La emocionante salida de la UCI de un paciente de coronavirus tras 55 días ingresado

Juan Pedro enfermó de coronavirus durante la nevada Filomena, lo que hizo muy complicado su traslado al hospital. Una vez allí, ingresó directamente en la UCI con pronóstico muy grave. Hoy, tras 55 días hospitalizado, ha bajado a planta y se ha reencontrado con su mujer y su hija.

Juan Pedro ingresó en el hospital con pronóstico muy grave, motivo por el que fue trasladado directamente a la UCI. "Llegó al límite, con una saturación muy bajita y tuvo que ingresar directamente en la UCI", dice Victoria Trasmonte, intensivistas del Hospital 12 de Octubre.

Juan Pedro se contagió durante el fin de semana del temporal de nieve Filomena en Madrid. Su mujer recuerda con angustia los momentos que vivieron hasta que llegaron los sanitarios para trasladarle al hospital: "No había ambulancias, fue terrible, no sabía a quién llamar... como no venga alguien se muere", recuerda.

Después de días intubado y una traqueostomía, nada más despertar, recibió dos sorpresas. La primera, la visita de su familia, su mujer y su hija, que se muestran aliviadas y emocionadas al escucharlo hablar. La otra sorpresa ha sido y el mensaje de ánimo de un paciente de la primera ola quiso dedicarle el regalo de la música.

Juan Pedro recuerda que ha estado muy enfermo. Pero no dejó de luchar. Su evolución sorprendió a todos. "Cuando creíamos que su cuerpo no daba para más salió adelante", recuerda su enfermera. "Ha sido un milagro", dice otro auxiliar de enfermería.

Ahora, Juan Pedro aprovecha las pocas fuerzas que tiene para dar las gracias y reconocer la labor de los sanitarios: "Quiero destacar la labor de toda la gente que trabaja aquí, y la dedicación de todo el personal".

Él devolvió todo ese cariño a los sanitarios.. Entre aplausos le han despedido después de 55 días en la UCI... Su mujer y su hija lloran de alegría por primera vez en mucho tiempo. "Si me dicen hace un mes que iba a salir no me lo hubiera creído", cuenta su hija.

Pero ahora, Juanpe ya está en planta después de haber ganado su batalla más dura.