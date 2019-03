La denuncia de San Fermín: ni la primera ni la última puesta por violación en grupo en España

La denuncia puesta por una joven en los Sanfermines de 2016 no ha sido la primera por una violación en grupo en España, ni tampoco la última. Cinco meses después, en diciembre de 2016, una turista danesa denunció una violación en Gran Canaria. Fue en la parte trasera de un centro comercial de Mogán y ella cree recordar que son dos hombres los que abusaron de ella.

Las cámaras de seguridad grabaron todo y gracias a las imágenes se pudo ver que no se había cometido sólo una agresión sexual, sino varias, en un determinado plazo de tiempo y por diferentes personas, tal y como recuerda Eduardo Cabaleiro, portavoz de la Guardia Civil de Las Palmas.

La mujer, tras la primera agresión, quedó inconsciente y fue violada por tres personas más. La Guardia Civil les detuvo casi un año después, y pese a que existen imágenes que prueban la agresión, la juez de guardia les dejó en libertad con medidas cautelares.

Lo que parece una incongruencia no es más que un "fracaso del sistema", en palabras de la magistrada Carla Vallejo. En su opinión, no es normal que los presuntos agresores estén en libertad, ya que "son delitos especialmente graves, castigados duramente, y con una elevada tasa de reincidencia".

Sin embargo, explica que en muchas ocasiones, las violaciones a turistas no se castigan si la víctima no ratifica su denuncia ante el juez. "Lo vivimos como un fracaso del sistema, no es algo excepcional", lamenta. La víctima está en un lugar que no conoce, tiene un vuelo para volver a su país, para ella, permanecer en el mismo sitio para declarar sin entender bien el idioma, lejos de su familia, "es tremendamente complicado".