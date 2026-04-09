Piden 1,4 millones de indemnización para los cuidados de un hombre que quedó tetrapléjico por una negligencia médica

Agapito tenía 48 años cuando ingresó en un hospital público de Galicia por una pancreatitis. Durante su estancia en planta, se le administró un medicamento, presuntamente metamizol (Nolotil), al que era alérgico, lo que le provocó un shock anafiláctico y una parada cardiorrespiratoria. Como consecuencia, quedó tetrapléjico y con una discapacidad del 100 %.

Su hijo, Francisco Daniel, sostiene que su padre fue víctima de una negligencia médica en el hospital Montecelo de Pontevedra, ya que la alergia constaba en su historial clínico. Por ello, reclama 1,4 millones de euros a la aseguradora del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Relyens, mediante una demanda civil destinada a cubrir los cuidados y terapias que necesitará de por vida.

La demanda, presentada por las abogadas Isabel Bonilla y Clara Lozano, detalla lo ocurrido desde el 15 de julio de 2024, cuando tras la administración de un analgésico por parte de una enfermera, Agapito sufrió el shock y la posterior parada cardiorrespiratoria que derivó en un grave daño cerebral.

En los informes figuraba la alergia

Actualmente, solo puede mover los ojos y la boca, sin capacidad para hablar ni expresar malestar, y se alimenta a través de una sonda gástrica. Su hijo ha recopilado informes médicos donde figura la alergia al metamizol que ya le había causado un episodio previo, así como documentos en los que aparece este fármaco anotado y posteriormente tachado, además de informes de UCI que mencionan una posible administración accidental.

La demanda sostiene que existe una relación directa entre la administración del medicamento y la reacción sufrida, respaldada por un informe pericial. Según Francisco Daniel, nunca se valoraron otras posibles causas del shock y tampoco recibió explicaciones claras por parte del centro.

La aseguradora, aunque no discute la negligencia, sí cuestiona la cuantía de la indemnización, proponiendo reducirla a 206.488 euros. La diferencia radica, entre otros aspectos, en la esperanza de vida estimada: mientras la familia la sitúa en 26 años basándose en informes médicos, la aseguradora la reduce a cinco años alegando complicaciones que, según el hijo, no se corresponden con la situación actual.

Asume los costes de rehabilitación

Francisco Daniel afirma que su único objetivo es garantizar que su padre reciba las terapias necesarias para mejorar su calidad de vida. De hecho, él mismo ha confirmado a Antena 3 Noticias que "no busca ningún tipo de conflicto, ni inculpar a nadie, solo dar visibilidad", a la situación de su padre basándose en los informes médicos Actualmente, él mismo asume el coste de la rehabilitación y otros tratamientos, mientras Agapito reside en un centro que no se adapta a sus necesidades, tras perder su plaza en una unidad especializada.

Para afrontar los gastos, ha iniciado una campaña de microfinanciación en redes sociales, en la cuenta @luchandopormilsonrisasdemipapa, donde también comparte la evolución de su padre. Confía en que se haga justicia y denuncia sentirse desamparado a nivel institucional, señalando dificultades para obtener apoyo asistencial.

Además, reclama mayor concienciación sobre la importancia de revisar las alergias de los pacientes y critica la falta de protocolos adecuados para personas con daño cerebral adquirido. Pese a la gravedad de su estado, asegura que su padre ha mostrado avances con las terapias y responde a estímulos.

Antes de su ingreso, Agapito llevaba una vida activa: caminaba y jugaba al fútbol con su hijo. Ahora, aunque comprende lo que ocurre a su alrededor, no puede comunicarse ni mover las extremidades, lo que agrava aún más la situación.

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