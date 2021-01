Juanma Moreno limita la movilidad en Andalucía y dice al Gobierno que vaya pensando en un confinamiento total

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este miércoles que es "previsible" que Andalucía tome medidas "más duras" para afrontar el incremento de contagios de coronavirus y ha dicho que el Gobierno central "debería ir pensando" si habría que adoptar un confinamiento para el conjunto de España.

El presidente andaluz ha aventurado que previsiblemente el próximo viernes se restringirá la movilidad entre las provincias de la comunidad y se tomarán otras medidas para frenar los contagios, que se están multiplicado "de una manera muchísimo más rápida que en la primera y en la segunda ola". En rueda de prensa, ha señalado que el Gobierno central "está viendo datos que son sorprendentemente altos en países como Alemania y Reino Unido".

"No sería comprensible que el Gobierno de la nación teniendo los datos que se están viendo no solo en Andalucía, sino en el resto de España y Europa, no tomara una decisión en el conjunto del país", ha sostenido Juanma Moreno, que ha subrayado que el confinamiento de la población es "la máxima decisión posible" y debe ser "responsabilidad del propio Estado" y "en común" para todo el país.