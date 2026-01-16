Juan José Hidalgo, fundador de Globalia y Air Europa, tras las acusaciones a Julio Iglesias: "Yo por Julio doy la vida, es íntimo amigo"

Este martes, se conocían las denuncias de dos mujeres que trabajaban para el cantante Julio Iglesias sobre supuestos abusos, agresiones sexuales y violencia física, una investigación de 'elDiario.es' y 'Univision'. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ocupa del caso.

Julio Iglesias ha negado recientemente las acusaciones. "Con profundo pesar", ha señalado, "niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", ha asegurado el artista en su perfil de Instagram, pero las reacciones no han dejado de sucederse.

"Yo por Julio doy la vida"

El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hildalgo, ha señalado en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía y presentado por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que conoce a Julio Iglesias "del 95": "Recorrimos España entera. Julio tiene residencia en Punta Cana y me veo con él gran amistad", remarca. Ante las recientes acusaciones al cantante mantiene que "no puedo opinar", ya que "para eso está la Justicia". "Yo por Julio doy la vida. Si la pide mañana, se la doy. Es íntimo amigo mío. Daría lo que fuera por él", mantiene.

Julio Iglesias niega las acusaciones

Este mismo viernes, el cantante ha negado las acusaciones realizadas por las dos exempleadas, quienes aseguran que el artista abusó sexualmente de ellas. "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", asegura el artista en su perfil de Instagram.

Es la primera vez que Iglesias se pronuncia directamente acerca de estas acusaciones. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", añade el artista en Instagram.

También señala que no puede olvidarse de "tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Junto al comunicado, la esposa del cantante, Miranda Rynsburger, ha publicado un mensaje de apoyo: "A tu lado, siempre".