Temporal Andalucía

Los vecinos de Grazalema vuelven a sus casas pero solo podrán recoger enseres y a sus animales

Se estima que todavía tengan que estar una semana fuera del municipio, hasta que se descarte el riesgo de colapso del acuífero.

Los vecinos de Grazalema vuelven a sus casas pero solo podrán recoger enseres y a sus animales

Los vecinos de Grazalema vuelven a sus casas pero solo podrán recoger enseres y a sus animales

Belén Montero
Publicado:

Casi 200 vecinos de Grazalema (Cádiz) podrán volver este domingo a sus casas para atender a sus animales y recoger documentación, medicamentos o dispositivos médicos. También podrán volver a recoger a sus animales de compañía. El pasado jueves tuvieron que salir de forma apresurada de sus casas, cuando se ordenó el desalojo al completo del municipio ante los riesgos por el colapso del acuífero. Los expertos del CSIC desplazados hasta Grazalema creen que hay "una gran incertidumbre" sobre los riesgos por la saturación de los acuíferos de la zona y que éstos "van a persistir".

Los vecinos harán visitas puntuales, muy restringidas y de corta duración, a sus casas para recoger enseres y volver a los lugares en los que están alojados, muchos de ellos en la localidad de Ronda (Málaga).

La previsión es que el desalojo de los 1.500 vecinos de la localidad persista al menos una semana ante el peligro de hundimientos por el colapso del acuífero que hay en su subsuelo.

Situación en otros puntos de Andalucía

Mientras, la tensión sigue en municipios como Ubrique, donde la tromba de agua desbordó las calles. También continúan los movimientos de tierras. A la espera de si va a ser necesario tomar más medidas preventivas, a última hora se desalojó a 80 familias. El ayuntamiento, además, pidió a sus vecinos que subieran a las partes altas de las viviendas.

La incesante lluvia registrada en las últimas horas con motivo del paso de la borrasca Marta por Andalucía también ha provocado desprendimientos en Vejer de la Frontera (Cádiz).

Este domingo el temporal da una tregua antes de la llegada de un nuevo frente a la Península, pero son miles de familias las que llevan días fuera de sus casas, que tuvieron que abandonar para evitar males mayores, y aún no han podido regresar.

