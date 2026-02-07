La crisis de Rodalies desata dos manifestaciones en Barcelona

Miles de personas se manifiestan por el centro de Barcelona para protestar por la degradación del servicio de Rodalies para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen un trasporte ferroviario digno.

La marcha, convocada por las principales plataformas de usuarios de Rodalies, han partido pasadas las 17:00 horas desde la estación de França de Barcelona y se dirigirán hasta la plaza de Sant Jaume.

Esta manifestación la ha encabezado una pancarta con el lema "sin trenes no hay futuro". Esta es la segunda manifestación que se celebra para denunciar el caos del servicio de Rodalies después de la convocada a mediodía por los principales partidos y entidades independentistas, que ha reunido a unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, y 30.000, según los organizadores.

Junts pide sacar a Renfe de la ecuación

A esa primera manifestación han acudido el secretario general de Junts, Jordi Turull, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, entre ocho dirigentes.

Turull ha defendido que el "primer gesto" hacia los usuarios deberían ser los ceses de la consellera de territorio, Sílvia Paneque, y del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Al Govern le ha pedido que "escoja entre Renfe o los ciudadanos". Ha afirmado que no se puede dejar la solución de esta crisis "en manos del origen del problema", en referencia a la empresa estatal, y ha reclamado que sea Ferrocarriles de la Generalitat quien asuma el traspaso de las cercanías.

Por parte de la CUP ha tomado la palabra el diputado Dani Cornellà, que ha denunciado que Cataluña "se cae a trozos" y que Rodalies es solo "la punta del iceberg".

Perfil bajo de ERC

A diferencia de Junts, ERC da más relevancia a la movilización de la tarde y así lo demuestra el hecho de que a ella vayan a acudir su presidente, Oriol Junqueras, y su secretaria general, Elisenda Alamany. En dicha manifestación, Junqueras ha pedido responsabilidades sobre el funcionamiento de los trenes en Cataluña asegurando que "debe haber dimisiones y soluciones".

Asimismo, ha añadido que "hace muchos años, muchas décadas, que Cataluña padece una infrafinanciación evidente, un trato humillante que afecta al conjunto de la población".

A la convocatoria de la ANC y del Consejo por la República ha asistido la vicesecretaria Laura Pelay, que ha acusado al Estado de provocar "la quiebra" del sistema ferroviario catalán.

Si bien, también ha pedido las dimisiones de Paneque y Puente, ha apuntado que ERC pone "soluciones sobre la mesa" y no se limita a protestar, en alusión al pacto con el Ejecutivo central que ha dado origen a la nueva empresa mixta, participada por Renfe y la Generalitat.

