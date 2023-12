Denuncia a una discoteca por una presunta agresión homófoba y lo acusan de denuncia falsa: "Me empezaron a pegar"

Eliezer Valido, un joven de Las Palmas de Gran Canaria, ha denunciado a una discoteca de la capital por una pregunta agresión homófoba, por parte de tres miembros de la seguridad del local. Muestra ante la cámara diferentes lesiones en su cuerpo, entre ellas un ojo dañado, una herida en el labio y un tobillo hinchado. Asegura que todas ellas fueron causadas por la paliza que le propinaron varios porteros en la noche de Nochebuena.

Relata que acudió al local junto a dos amigos y que en la cola para entrar, el portero les advirtió de que allí no se podían consumir drogas: "Déjense de drogas y vamos a tener la noche tranquila", algo que asegura que no estaban haciendo. Entraron en la discoteca, pidieron su consumición y se dirigieron a la pista. Al rato, se dirigió al baño acompañado de sus amigos, y según relata, mientras hacían la cola para entrar, uno de los porteros se dirigió a ellos gritando e insinuando que estaban consumiendo drogas: "¡Qué pasa!...Y se puso a mirar por las rendijas de la puerta del baño".

"Me tiraron al suelo y me empezaron a pegar y a darme patadas"

Eliezer asegura que él se salió fuera porque no quería problemas, y fue a contarle al resto del grupo lo ocurrido. Según su versión, el portero se acercó de nuevo y le dijo "pedazo de maricón", y él le contestó que le iba a poner una reclamación. Ambos iniciaron una discusión que terminó con el joven en el suelo siendo agredido y sin que nadie en el local le ayudase. "Me tiraron al suelo y me empezaron a pegar y a darme patadas y yo chillando", cuenta. Seguidamente, según su versión, dos porteros lo sacaron del local y ya en el exterior, un tercero le pegó un puñetazo en la boca: "Me reventó todo el labio y me caí al suelo", cuenta señalando el lugar. Tras la presunta agresión, el joven se dirigió a un centro de salud, y posteriormente a la comisaría donde presentó una denuncia.

Al día siguiente, Eliezer difundió un vídeo en sus redes sociales que se ha hecho viral, denunciando lo sucedido: "Por ser homosexual me ha pasado esto", dice en el vídeo.

La discoteca ha emitido un comunicado

Ante esto, la discoteca ha sacado un comunicado negando los hechos y uno de los propietarios, José Bravo, nos ha contado su versión de lo sucedido. Asegura que en el interior de la discoteca no se produjo ninguna agresión porque han revisado las cámaras de seguridad y se ve todo lo que sucedió esa noche: "Se le advierte en 3 ocasiones que no se puede consumir sustancias estupefacientes en el local, la primera fue en el baño, después sale a la pista y sigue consumiendo y a la tercera se dirige a solicitar la hoja de reclamaciones".

José asegura que el joven en un momento dado se tiró al suelo y empezó a gritar que lo estaban agrediendo: "Dentro del local en ningún momento hay ninguna agresión, está verificado por las cámaras de seguridad".

Insiste en que la salida del local no se produce en ningún caso por su condición sexual sino porque está consumiendo droga en medio de la pista y se pone agresivo: "Si saliendo, se ha dado un golpe por culpa nuestra, denunciaremos, porque no permitimos que se agreda a nadie, evidentemente".

Desde la discoteca MOMA van a interponer una denuncia por unas acusaciones "totalmente falsas" que dañan a su imagen y afirman en su comunicado que "reiteran su compromiso con la diversidad y la inclusión, respetando la integridad de cada individuo independientemente de su orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica".