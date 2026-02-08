Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre de un disparo en Catarroja (Valencia)

Un hombre de 46 años ha muerto por una herida de arma de fuego en Catarroja (Valencia). Al parecer hay otro hombre atrincherado.

Belén Montero
Publicado:

Un hombre de 46 años ha muerto por una herida de arma de fuego en Catarroja (Valencia).

El aviso se ha recibido a las 11:56 horas, momento en el que se ha alertado de la existencia de una persona herida por disparo. Hasta el lugar se ha movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyo equipo sanitario ha certificado la muerte del hombre. Se investigan las causas del suceso y faltaría confirmar si hay otro hombre atrincherado.

Poco antes, en torno a las 11:20, la Guardia Civil también recibió un aviso de que en las escaleras de un edificio de Catarroja había un hombre desmayado y ensangrentado. El fallecido presentaba signos de violencia, principalmente en el cráneo ensangrentado y heridas compatibles con arma de fuego.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un tiroteo en Catarroja y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el tiroteo en Catarroja en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

