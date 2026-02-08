Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un preso se fuga de un hospital de Valencia y logran detenerle media hora después

El preso llegó andando hasta la estación del Norte de Valencia.

Hospital General de Valencia

Hospital General de ValenciaA3N

Belén Montero
Publicado:

Fuga frustrada en Valencia. Un preso ha intentado fugarse cuando estaba ingresado en el Hospital General de València, donde había sido trasladado por la Guardia Civil desde la prisión de Picassent para una intervención quirúrgica.

La detención por parte de la Policía Nacional se ha producido en torno a las 7:00 horas en la estación del Norte de València, hasta donde el preso ha llegado andando desde el centro sanitario, en el que estaba bajo la custodia de la Guardia Civil.

La "coordinación y rapidez" de ambos cuerpos ha permitido la localización, identificación y detención del hombre en apenas media hora por parte de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional tras recibir la comunicación de la Guardia Civil.

