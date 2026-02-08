Efemérides de hoy 8 de febrero 2026: ¿Qué pasó el 8 de febrero?

El 8 de febrero de 2005, Google publica su sistema de navegación por geolocalización: “Maps”. El mapa interactivo del gigante tecnológico es una de sus aplicaciones estrella, 2.000 millones de usuarios entran al mes para planificar la ruta que tomarán para ir al trabajo o consultar la carta del restaurante al que estaban pensando ir. Cada día sus mapas reciben en torno a unos 100 millones de actualizaciones, la extensa red de internautas que aportan reseñas se ha convertido en algo clave para los 250 millones de negocios registrados en la app. Su lanzamiento fue un punto de inflexión en cómo nos orientamos, las guanteras dejaron de acumular mapas desplegables, perderse por las vías secundarias se volvió algo anecdótico y pedir indicaciones a los residentes locales mientras hacíamos turismo dejó de ser una necesidad.

Un 8 de febrero, pero de 1924, Estados Unidos ejecuta por primera vez a un criminal en una cámara gas. Jee Gon, un pandillero chino sentenciado a muerte por asesinato pasó a la historia por ser el primer convicto en morir “gaseado”. La mañana de ese día, los oficiales de la prisión llevaron a Jon hasta la sala donde pasaría sus últimos momentos. Una vez amordazado, le indicarían que no opusiera resistencia e inhalara el cianuro de hidrógeno con el que iban a llenar la habitación, de esa forma la muerte sería rápida e indolora.

Gee Jon, como cualquier humano que enfrenta a la muerte, no escuchó tal consejo y trató de aguantar la respiración lo más que pudo, hasta que, sin poder evitarlo, se vio obligado a aspirar el veneno que flotaba a su alrededor. La resistencia hizo más mal que bien, Jon pasó hasta diez minutos de agonía hasta que perdió el conocimiento y acabó muriendo. Por aquel entonces, los expertos aseguraron que este procedimiento para acabar con la vida de los criminales era más “humano, rápido e indoloro”, una afirmación que sería desmentida con el tiempo.

¿Qué pasó el 8 de febrero?

1587.- La reina de Escocia, María I, llamada María Estuardo, es decapitada en el patíbulo en el Castillo de Fotheringhay, al norte de Inglaterra, por orden de la reina Isabel I.

1887.- Estados Unidos promulga la Ley General de Adjudicación o "Ley Dawes", que autoriza al presidente estadounidense a dividir las tribus indias y distribuirlas en pequeñas parcelas.

1919.- El piloto francés Henri Farman realiza la travesía París-Londres con 11 pasajeros, en lo que se consideró el primer vuelo comercial entre ambas ciudades.

1928.- El británico John Logie Baird realiza la primera transmisión televisada entre Londres y Nueva York.

1940.- En España, Antonio Escobar Huerta, general de la Guardia Civil del Ejército Republicano, es fusilado en Barcelona, en los fosos del castillo de Montjuic.

1969.- Se funda en Londres el grupo de rock, Blind Faith, con Eric Clapton, Stevie Winwood y Ginger Baker.

2000.- Francia extradita a España a Francisco Mujika Garmendia, "Pakito", ex número uno de la organización terrorista ETA, detenido en 1992 en Bidart.

2017.- La cámara de los Comunes del Reino Unido aprueba ley que dará inicio al "brexit", que permitirá al Gobierno británico notificar a Bruselas la salida del país de la Unión Europea (UE).

2018.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre examen preliminar a Venezuela por la represión de las fuerzas de seguridad.

2022.- El Hospital Universitario español de Bellvitge (Barcelona) realiza una cirugía de reasignación de género mediante un robot quirúrgico, en la primera de estas características efectuada en Europa.

¿Quién nació el 8 de febrero?

1828.- Julio Verne, escritor francés, pionero de la novela de ciencia ficción.

1890.- Anita Delgado, bailarina española.

1908.- Rafael Lapesa, profesor, escritor y académico español.

1931.- James Dean, actor estadounidense.

1932.- John Williams, compositor estadounidense de bandas sonoras.

1944.- Sebastiao Salgado, fotógrafo brasileño.

1982.- Gabriel Rufián, político español.

¿Quién murió el 8 de febrero?

1980.- Agustín Millares, paleógrafo español.

1999.- Luis Sánchez Polack "Tip", humorista español.

2005.- Javier Tusell, historiador español.

2012.- Luis Alberto Spinetta, músico argentino.

2018.- Carlos Robles Piquer, político y diplomático español.

2022.- Luc Montagnier, virólogo francés, codescubridor del VIH.

2025.- Martin Aurell, historiador medievalista hispanofrancés.

¿Qué se celebra el 8 de febrero?

Hoy, 8 de febrero, se celebra el Día del Genetista.

Horóscopo del 8 de febrero

Los nacidos el 8 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero, se celebra San Esteban de Grandmont.