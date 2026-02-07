Muere el conductor de una quitanieves en Ávila tras caer desde 20 metros

Este sábado, un trágico accidente laboral se ha llevado la vida de un operario encargado de quitar la nieve de la carretera en la provincia de Ávila. El suceso ha tenido lugar en el puerto de El Pico, un enclave de montaña situado en el sur de la provincia, donde una máquina quitanieves se ha salido de la calzada y ha caído por una ladera pronunciada, provocando la muerte de su conductor: un hombre de unos 40 años.

El fatídico incidente ha ocurrido a primera hora de la tarde, en torno a las 16:10 horas, en el punto kilométrico 56 de la carretera nacional N-502, vía que conecta Ávila con Córdoba y que atraviesa zonas de elevada altitud y frecuentes condiciones meteorológicas adversas durante el invierno. El accidente ha tenido lugar dentro del término municipal de Villarejo del Valle, en un tramo especialmente complejo por su orografía y la acumulación de nieve.

Una pendiente de 20 metros

Por causas que se investigan, el vehículo quitanieves ha perdido el control y se ha precipitado por una pendiente de aproximadamente 20 metros de desnivel, quedando encajado en el Barranco de las Cinco Villas. Tras el impacto, el conductor ha quedado atrapado en el interior de la cabina, lo que ha dificultado las tareas de rescate y ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del accidente y ha trasladado la información al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, que ha activado de inmediato los recursos necesarios. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del grupo de rescate autonómico, miembros de la Guardia Civil, dotaciones de los Bomberos de Ávila y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl. Asimismo, han participado voluntarios de Protección Civil procedentes de Mombeltrán y Cuevas del Valle, localidades cercanas al lugar del siniestro.

Desde el punto de vista sanitario, se ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, que han logrado acceder a la zona pese a las complicadas condiciones meteorológicas. Sin embargo, a su llegada solo han podido certificar el fallecimiento del operario, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

El Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil también fue activado, aunque finalmente no ha podido intervenir directamente en el lugar del accidente debido a la mala climatología, que ha dificultado el acceso.

Nivel 1 de emergencia desde el viernes

Este accidente mortal se produce en un contexto de especial vigilancia por fenómenos meteorológicos adversos. La Junta de Castilla y León había declarado a última hora del viernes el nivel 1 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) en la provincia de Ávila. Además, la Agencia Estatal de Meteorología había advertido de intensas nevadas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 20 centímetros en distintos puntos del territorio provincial.

Las autoridades han reiterado la importancia de extremar la precaución en los desplazamientos y han subrayado la peligrosidad de las labores que realizan los operarios de conservación de carreteras en episodios de climatología extrema.

