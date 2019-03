Un joven de Jaén 'no existe' porque su madre desapareció con su partida de nacimiento

23 AÑOS SIN IDENTIDAD

A sus 23 años, un joven nacido en Jaén no puede trabajar, ni conducir, ni abrir una cuenta bancaria, ni tampoco puede votar. Sus madre desapareció con la partida de nacimiento al poco de nacer y, por tanto, no tiene ni partida de nacimiento ni DNI, ni nadie puede dárselo. A efectos legales, este joven simplemente no existe.