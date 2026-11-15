Más allá del diseño: en qué fijarse para elegir ropa que realmente abrigue

Con el invierno a la vuelta de la esquina, buscamos prendas que abriguen, pero en ocasiones, las apariencias engañan. Un jersey grueso o un abrigo muy voluminoso no siempre protegen mejor del frío. La clave está en las etiquetas y sus materiales.

Lo comprobamos en una tienda de ropa. Cogemos dos jerséis, dos prendas similares a simple vista. Ambas parecen ideales para el invierno, pero sus etiquetas cuentan una historia muy diferente. “Tenemos una de lana y, como es un tejido natural, tiene mucha capacidad térmica, mientras que ésta otra, al ser sintética, apenas abriga”, nos explica Emilio Morilla, CEO de Malmo The Store.

Los expertos recomiendan revisar siempre el porcentaje de cada material. Cuanta más presencia de lana, alpaca o plumón natural, mayor capacidad de abrigo suele ofrecer la prenda. También conviene comprobar si cuenta con forro interior, tejidos térmicos o tecnologías específicas para conservar el calor. Así como pequeños detalles como cremalleras termo selladas, puños ajustables o cuellos altos para aislar del frío.

Vestirse a capas

Otra de las claves no es llevar la prenda más gorda, sino vestirse eficientemente, a capas. La estilista Charo Herrera nos explica, sobre un maniquí, cuál sería el orden perfecto. “En este caso, tenemos una primera capa que es una camisa y lo ideal sería llevar también una camiseta térmica debajo. La segunda es un cárdigan de fibras naturales que aísla; y para la capa exterior, hemos elegido esta gabardina. Lo ideal es elegir algo que haga de impermeable o cortaviento”, señala.

El secreto para no pasar frío en invierno está escrito su etiqueta, donde una prenda revela si realmente abriga o solo lo parece.