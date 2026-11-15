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La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

Más de 21.600 personas han recorrido las calles de la capital en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico; la recaudación, de 290.000 euros, se destinará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Madrid ha vuelto a volcarse con la solidaridad. La carrera Ponle Freno, impulsada por Atresmedia y Fundación AXA, ha celebrado este domingo su 18ª edición en la capital batiendo, por segundo año consecutivo, todos sus récords de participación. Más de 21.600 personas se han sumado a esta iniciativa para apoyar a las víctimas de accidentes de tráfico, logrando una recaudación de 290.000 euros que se destinará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La cita ha coincidido con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y ha convertido las calles del centro de Madrid en una gran marea de solidaridad. Antes de comenzar la prueba, los participantes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de siniestros viales y del accidente ferroviario de Urda. A continuación, Matías Prats ha dado el tradicional pistoletazo de salida, por 18º año consecutivo.

Bajo el lema 'No te pares, hoy correr salva vidas', miles de corredores han participado en una jornada que ha contado con el respaldo de representantes institucionales, responsables de las fuerzas de seguridad y numerosos rostros de Atremedia.

Un recorrido por el corazón de Madrid

La carrera ha vuelto a ofrecer dos recorridos, de cinco y diez kilómetros, con salida en la plaza de Colón y paso por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

Los participantes de la modalidad de diez kilómetros han recorrido el paseo de la Castellana, Nuevos Ministerios, la Gran Vía, Callao y la calle Preciados, antes de continuar por Neptuno y Cibeles hasta alcanzar la Puerta del Sol. El kilómetro cero de las carreteras radiales españolas ha vuelto a tener un significado especial para Ponle Freno: representa también el objetivo de la plataforma de conseguir que el contador de víctimas de tráfico llegue a cero.

Por su parte, el circuito de cinco kilómetros ha atravesado el paseo de la Castellana y la calle Serrano, rodeando la Biblioteca Nacional y entrando por el eje de Recoletos hasta la meta.

La prueba ha contado con la colaboración de CGA Talleres y el Ayuntamiento de Madrid, además de un dispositivo de seguridad en el que han participado la Policía, la Guardia Civil y los servicios médicos del SAMUR.

Autoridades, periodistas y deportistas se suman a la iniciativa

La jornada ha reunido a representantes de las administraciones públicas, responsables de Tráfico y directivos de las entidades organizadoras. Entre ellos han estado el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, y la consejera delegada de AXA y presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez.

También han participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco; el director general de Deportes de Madrid, Alberto Tomé, y el fiscal de Seguridad Vial, Mario Sanz, junto a representantes de la Guardia Civil, la Policía Municipal y otras instituciones.

A ellos se han sumado distintos rostros de Atresmedia, como Manu Sánchez, embajador de Ponle Freno y director de 'Noticias de la Mañana'; Edu García, director y presentador de 'Radioestadio'; Rocío Martínez, presentadora de Deportes de Antena 3 Noticias, y Félix José Casillas, director de Deportes de Onda Cero.

Los atletas Martín Fiz y Abel Antón, también embajadores de la iniciativa, han vuelto a respaldar la carrera. La nota musical de la jornada ha corrido a cargo de Eternal Legends.

La recaudación ayudará a las víctimas en su recuperación

Más allá de las cifras de participación, el objetivo de Ponle Freno es mejorar la calidad de vida de quienes han sufrido un accidente de tráfico y sus familias. Por eso, el dinero recaudado con las inscripciones de esta edición se destinará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde reciben atención personas que se están recuperando de las consecuencias de estos siniestros.

La campaña de este año ha puesto rostro a esa realidad a través de los testimonios de Adrián Ortiz, Angélica Castillo, Elia Álamo, Gabriel Ramírez, Oliver Casero, Ricardo Domínguez, Francisco Manuel Bru, José Luis Palenzuela, Juan Balsalobre y Judit Guillén. Todos ellos son víctimas de accidentes de tráfico que continúan adelante con sus procesos de recuperación y sus proyectos de vida.

La iniciativa mantiene así un compromiso que se prolonga desde hace 18 años. Desde que comenzó su recorrido en 2008, Ponle Freno ha conseguido recaudar más de 3,6 millones de euros para financiar proyectos destinados a mejorar la vida de las víctimas de accidentes de tráfico y promover iniciativas de prevención y concienciación. En todo este tiempo, más de 400.000 personas han participado en sus carreras.

Una trayectoria que vuelve a sumar un nuevo récord en Madrid y que demuestra que la solidaridad también puede contribuir a salvar vidas.

Noticias de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

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Noticias de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

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