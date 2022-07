Johnny Depp le canta al juicio vivido contra su ex pareja Amber Heard

Un mes más tarde, las imágenes del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard siguen en el recuerdo de muchas personas, ya que fue un proceso muy seguido en las redes sociales. De él salió favorecido el actor después de que el jurado popular adjudicase que Depp había conseguido demostrar que su ex mujer le había difamado.

Sin embargo, Amber Heard no comparte el mismo sentimiento, al igual que no aceptó la resolución criticando duramente las palabras del que fuese su marido, intentando así que el juicio se anule por completo. Mientras que la actriz intenta dar la vuelta al resultado, junto a su equipo de abogados, Johnny Depp continúa con su vida.

Durante la gira por Reino Unido del cantante Jeff Beck, amigo del actor, Depp volvía a subir a los escenarios para acompañarlo. Un momento que le gustó tanto que el próximo 15 de julio lanzarán una canción conjunta, en la que habla sobre lo vivido en el juicio.

La canción, This is a Song for Miss Hedy Lamarr (Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr), ha sido completamente escrita por Johnny Depp y formará parte del nuevo álbum del guitarrista británico. Jeff Beck asegura que esa canción fue una de las razones por las que quiso que el actor participase en su nuevo proyecto.

En ella se podrá escuchar frases como: "Creo que ya has dicho bastante por una maldita noche".

El álbum se titulará 18, ya que ambos siempre han confesado que sienten tener esa edad cada vez que se suben a los escenarios. Además de la canción aportada de Johnny Depp, junto a otra que también ha escrito el actor, el disco incluirá otras 13 canciones de artistas de Motown versionando clásicos de Lou Reed, The Beach Boys, John Lennon o Velvet Underground, entre otros.