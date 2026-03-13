El ISKP, la rama más activa de Daesh, preocupa a los servicios de inteligencia europeos como la mayor amenaza yihadista

Los servicios de inteligencia europeos han identificado al Estado Islámico en la Provincia del Jorasán (ISKP) como la principal amenaza terrorista actual en el continente. Esta organización, vinculada al grupo Estado Islámico, ha incrementado su presencia en Europa y ha desarrollado nuevas estrategias de captación y radicalización.

Entre los rasgos detectados en algunos de los investigados figura un interés recurrente por los deportes de contacto, un elemento que, según los analistas, no se considera un detalle menor dentro del perfil de ciertos miembros vinculados a esta organización.

El ISKP, considerado la rama centroasiática del Daesh, ha ido ampliando su actividad en los últimos años hasta convertirse en uno de los grupos más activos dentro del entramado yihadista internacional.

Una filial de Daesh con creciente actividad

El Estado Islámico en la Provincia del Jorasán surgió hace aproximadamente una década en Asia Central con el objetivo de extender su influencia en una región histórica conocida como Jorasán. Desde entonces, el grupo ha reforzado su estructura y ha adquirido mayor protagonismo dentro del movimiento yihadista global. Los expertos lo consideran actualmente el tentáculo más activo del Estado Islámico.

Entre las acciones atribuidas a esta organización se encuentra el atentado contra una sala de conciertos en Moscú, un ataque que dejó 144 personas fallecidas y más de 500 heridas. Aunque el grupo mantiene fidelidad ideológica al Daesh, los analistas advierten de que actúa cada vez con mayor autonomía.

La advertencia de Europol

Las agencias europeas de seguridad han alertado del avance de esta organización en el continente. La Europol ha señalado recientemente la "creciente influencia de la organización" en territorio europeo. Según los investigadores, el fenómeno presenta una particularidad relevante: muchos de los individuos vinculados al ISKP ya residen en Europa, lo que ha cambiado el perfil tradicional de los objetivos de las investigaciones antiterroristas.

Esto significa que la amenaza no procede únicamente de combatientes desplazados desde zonas de conflicto, sino también de personas que ya se encuentran integradas en distintos países europeos.

Un perfil común entre algunos miembros

Las investigaciones recientes han identificado una serie de características compartidas entre algunos de los individuos vinculados al ISKP. Entre ellas aparecen determinadas nacionalidades asociadas al norte del Cáucaso o a los Balcanes, así como rasgos culturales o identitarios similares.

Los analistas también han observado un elemento que les ha llamado la atención, y es el interés por disciplinas como el MMA y otros deportes de contacto. Según los expertos, estos espacios pueden convertirse en entornos donde algunos radicales intentan captar nuevos seguidores.

Una amenaza persistente

En paralelo a este fenómeno, las autoridades han intensificado las operaciones contra el terrorismo yihadista en varios países europeos. En España, el número de operaciones contraterroristas ha aumentado en los últimos años, reflejando la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad.

Los especialistas coinciden en que la amenaza sigue presente y que la lucha contra el extremismo violento requiere una vigilancia permanente. Para los servicios de inteligencia, la prioridad es detectar y frenar posibles procesos de radicalización antes de que se traduzcan en acciones violentas.

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