Investigan a tres de los menores implicados en la violación grupal a dos chicas en Logroño por otra agresión sexual

Una niña de 14 años habría reconocido a tres de los cinco menores presuntamente implicados en la violación de dos chicas de 12 y 13 años en Logroño como autores de otra agresión sexual de la que fue víctima en enero. Los hechos habrían tenido lugar el día 27 en el mismo trastero del edifico situado en el número 16 de la Avenida Navarra.

Dos de los adolescentes señalados se encontraban ya internados en el centro de menores de Valvanera de la capital riojana en régimen cerrado. El tercero, quien permanecía en libertad con una orden de alejamiento de las dos víctimas, ha sido detenido este miércoles. Ahora está internado junto a los otros cuatro detenidos en abril. Tienen entre 14 y 17 años.

En la agresión sexual de abril presuntamente participaron también otros dos menores de 14 años que quedaron bajo custodia de sus progenitores. Al parecer, llevaron a las dos menores engañadas hasta el portal y cuando se negaron a acceder a su interior fueron obligadas a ello. Los adolescentes implicados provienen de familias desestructuradas. De hecho, existen decenas de partes de intervención en esa dirección.

"No se puede permitir que un niño agreda a otro y no pase nada. Deben pagar como un adulto"

Salvador Martí, agente de la Policía Municipal de Logroño y fundador del Proyecto Alexia Enséñanos dirigido a niños, asegura que "es necesario un cambio en la ley 'del menor': no pueden tener patente de corso por su edad. No se puede permitir que un niño se lleve por delante a nadie o agreda a otro y no pase nada. Deben pagar como un adulto", culmina.

Las defensas de los cuatro internados, este pasado viernes, habían solicitado al juez su puesta en libertad tras la escucha de una transcripción de audio de la llamada de una de las dos víctimas a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. En la llamada, recibida una hora y media después de la presunta agresión sexual grupal, se hacía referencia exclusivamente al robo de un total de 42,3 euros y una sudadera valorada en 200 euros sin mencionar la violación. Minutos después la denunciaron ante los policías municipales que les atendieron en la calle.

En la calle, la noticia de esta nueva agresión sexual ha causado rabia y una enorme indignación. Vecinos de Logroño señalan que hay una preocupante falta de valores y de educación en los jóvenes. Hay quien denuncia que su acceso a material pornográfico es demasiado temprano lo que hace que piensen que lo que ven en las películas puede ser extrapolable a la vida real. Restando valor al consentimiento de las mujeres. La educación sexual debe ser una materia importante en los colegios. Por último, una madre nos traslada el miedo que siente cada vez que su hija sale de fiesta por las noches.