Investigan a tres menores por desnudar con IA a varias compañeras de clase en Mallorca

La Guardia Civil investiga en Mallorca un caso de manipulación pornográfica de imágenes a través de la inteligencia artificial (IA) y que afectaría a varios menores, tal y como han informado fuentes próximas al caso a Europa Press.

Los presuntos autores serían tres menores que habrían manipulado fotos de compañeras de instituto, según ha adelantado el periódico 'Última Hora'. Unas fotografías que los investigados convertían en escenas sexuales para luego compartirlas a través de internet.

Los rostros de las menores cuyas fotos han sido manipuladas, de 14 años, habían sido obtenidos de sus cuentas de Instagram, informa el mencionado medio. Tras esto, y utilizando con avanzados programas de inteligencia artificial, los presuntos responsables habían montado las imágenes recreando falsos desnudos e, incluso, una secuencia sexual.

La manipulación era de una gran calidad, de ahí que fuera prácticamente imposible detectar que se trataba de un montaje informático con IA.

No es un caso aislado

Este no es un caso aislado, sino que cuenta con precedentes en otros lugares de España como Zaragoza y Badajoz. Expertos en derecho penal han explicado que las empresas titulares de las aplicaciones de IA que se utilizan para recrear estos falsos desnudos no tendrían responsabilidad penal, pero la Agencia Española de Protección de Datos sí que podría actuar administrativamente por no impedir este tipo de usos.

El Senado aprobó en octubre una moción promovida por el Partido Popular que aboga por ampliar la definición legal de pornografía infantil y con el objetivo de tipificar las imágenes generados por inteligencia artificial que presenten a menores en conductas sexualmente explícitas o que afecten a su intimidad.

