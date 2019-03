Investigan las huellas y las pisadas del lugar en el que apareció muerta Asunta Basterra

La Policía investiga las huellas y las pisadas que se encontraron en el lugar donde apareció muerta la pequeña Asunta Basterra en la localidad santiaguesa de Montouto, para intentar aportar nuevas pruebas al caso que aclaren las causas.

A la espera de que lleguen desde Madrid los análisis toxicológicos y periciales una de las claves podría estar en el pelo de la pequeña, ya que a través del cabello se podría saber si la menor ingerió medicamentos, depués de que el padre haya afirmado que él se los dio para tratarla de sus problemas de alergia. El juez tomó declaración este miércoles a doce testigos entre los que estaba Alfredo, el hombre que encontró el cuerpo.

Alfredo ratificó ante Taín la versión que relató en los medios de comunicación que vio el cadáver en dos posiciones y a su salida aseguró que "no mentía". Aunque por el momento no hay confirmación oficial esta tarde se espera que el juez tome nuevas declaraciones ya que se trabaja en acer una autopsia psicológica. Este estudio pretende reconstruir toda la personalidad de la víctima, para ello se ha hablado con sus compañeras de colegio, sus profesores etc.

Después de que las defensas de Rosario Porto y de Alfonso Basterra hayan presentado recursos contra ambos decretos de prisión, los padres de la menor podrían salir de la cárcel en los próximos días.