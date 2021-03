Interior autoriza el acercamiento del etarra 'Txapote', condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', será trasladado a la prisión madrileña de Estremera, un acercamiento autorizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. El preso de ETA está condenado a 30 años de cárcel por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa, entre otros delitos.

Fernando Grande-Marlaska, quien dirige la cartera del Interior, ha sido quien ha tomado esta decisión, que afecta también a otros 4 presos de la banda terrorista y a otro relacionado con los GRAPO. A ellos se suman otros integrantes cuyo traslado se autorizó la semana pasada.

'Txapote', cabecilla de ETA y asesino de Miguel Ángel Blanco

Apodado como 'Txapote', García Gaztelu fue uno de los cabecillas de mayor peso dentro de la banda terrorista ETA. El pasado 15 de diciembre de 2005 se le internó en el Centro Penitenciario de Huelva, donde cumplía condena por los delitos de asesinato, atentado, detención ilegal, depósito de armas, falsificación documental, estragos, incendios, robo y daños. En total, 30 años de prisión.

Este miércoles, se ha dado a conocer la noticia de su traslado a la cárcel de Estremera, en Madrid, un acercamiento que no ha sido bien recibido por parte de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Además, Instituciones Penitenciarias recuerda también que en agosto de 2023 habrá cumplido las tres cuartas partes de la condena, aunque todavía tiene pendiente una causa en situación preventiva.

El pasado noviembre de 2020, la prisión andaluza decidió sacarle del módulo de aislamiento para que pudiera juntarse con más presos en el patio.

Entre sus condenas, en 2006 fue reconocido como autor material de Ordóñez y Blanco, además de la muerte del dirigente socialista Fernando Múgica, del sargento Alfonso Morcillo, del brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría y del policía Enrique Nieto Viyella.

Relacionado con 14 asesinatos

A la larga lista de delitos se suma su implicación en otros 14 asesinatos, entre los que se encuentran los agentes de la Guardia Civil Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. También fue condenado como autor responsable de la muerte del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera y por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica.

El etarra fue reconocido también como responsable del atentado en el que murió el dirigente del PP, José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, además de por su participación en los asesinatos del socialista Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez Elorza. Ordenó también la muerte del periodista José Luis López de la Calle.

A 'Txpote' se le impusieron 24 años de prisión por el intento de asesinato del general Alava Ramón Rabanera, otros 19 por la misma intención con José Ramón Recalde, y 18 por el atentado en la discoteca Txitxarro en Deba.

Acercamiento de otros presos de ETA y uno de los GRAPO

El mismo traslado de 'Txapote' será el que se lleve a cabo con Irantzu Gallastegui. Condenada por los delitos de atentado, asesinatos, tenencia de explosivos, estragos e incendios terroristas, acumula una condena de 30 años.

Por su parte, el acercamiento del etarra Aitor Olaizola Baseta a Logroño desde el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) también ha sido autorizado. Ingresó en prisión en 2001 y emitió un comunicado en el que se comprometía a abonar la responsabilidad civil y en el cual rechazaba la violencia y pedía perdón por el dolor causado a las víctimas.

Junto a ellos, los presos de ETA Javier Zaballo Beitia y Ángel María López Anta seguirán el mismo recorrido.

Interior ha autorizado también el traslado del preso relacionado con los GRAPO, Israel Clemente López. Pasará del Centro Penitenciario de Algeciras al Centro Penitenciario de León.

Acumula una condena de 40 años por los delitos de asesinato, tentativa, atentados, homicidio, detención ilegal, robo con violencia, falsificación de documento público y tenencia de armas ilícita.

La Asociación Víctimas del Terrorismo, molesta con los acercamientos

El traslado y acercamiento de 'Txpote' y otros presos de ETA anunciados por Interior ha provocado el enfado de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Denuncian que en total se han acercado 11 presos etarras en los últimos días y que solo quedan 23 de la banda terrorista por trasladar.

En un comunicado, han criticado que el departamento que dirige Marlaska no ha dado "un respiro" a las víctimas ni siquiera en Semana Santa.

"Esta es la sensibilidad que tiene el Gobierno de Sánchez hacia nuestro colectivo", lamentaban, señalando que para ellos "es más importante contentar a sus socios de gobierno que respetar a las víctimas".

"No tenemos calificativos ni palabras para expresar el enorme dolor que estos acercamientos suponen para nuestro colectivo. No entendemos cómo no sólo se han traspasado todas las líneas rojas, sino que semana tras semana nos transmiten la sensación de que nuestras peticiones en política penitenciaria significan un cero a la izquierda para este Gobierno. Esto deja en evidencia que los criterios a la hora de conceder estos permisos son completamente nulos, no existen, los marcan los pactos de Gobierno del Señor Sánchez y sus socios", cita el texto.