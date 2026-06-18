Interceptan un velero de lujo con 500 kilos de cocaína al sur de Canarias

Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional que se ha prolongado durante varios días y ha tenido que desarrollarse con condiciones meteorológicas adversas ha acabado con la detención de los tres tripulantes y de la incautación de 500 kilos de cocaína. Subrayan que las nieblas estivales propias de la zona de actuación, unidas a las condiciones de inestabilidad de navegación, impidieron el apoyo de medios aéreos en el momento del abordaje.

A unos 740 kilómetros de Canarias Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, a bordo del buque de Operaciones Especiales 'Petrel I' consiguieron interceptar la droga que estaba siendo transportada en un velero de lujo.

Tras varios días de seguimiento, el velero fue interceptado por el 'Petrel I' junto con el apoyo del buque de la aduana francesa 'Jean Francois Deniau'. Los tres tripulantes de la embarcación han sido detenidos, dos de nacionalidad brasileña y un marroquí.

El operativo arrancó en el marco de la operación bilateral entre el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Aduana francesa (DNGCD), denominada 'Pascal-Lino', después continuó en el marco de otra operación de nombre 'Azul', liderada por la Polícia Judiciária de Portugal desde el Centro de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo en el Atlántico (MAOC-N).

La cooperación internacional ha permitido obtener información de inteligencia de la operación 'Azul', así como de los servicios policiales de Reino Unido (NCA) y de Estados Unidos (DEA), canalizada a través del MAOC.

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