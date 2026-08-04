Mueren 17 migrantes en una patera rumbo a Mallorca: los ocupantes arrojaban los cuerpos al mar conforme fallecían

Al menos 17 personas migrantes han muerto cuando trataban de alcanzar las costas de Baleares en una patera que permaneció 15 días a la deriva, según el testimonio de los dos únicos supervivientes, ambos de origen magrebí, que fueron rescatados durante la madrugada de este martes al sur de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el rescate se produjo alrededor de las 03:00 horas. Los dos supervivientes, que presentaban un grave estado de desnutrición y deshidratación, fueron trasladados al Hospital Universitario Son Espases para recibir asistencia sanitaria.

De acuerdo con la información facilitada por Salvamento Marítimo, fueron los propios rescatados quienes relataron que en la embarcación viajaban inicialmente 19 personas y que, tras perder el rumbo, permanecieron dos semanas a la deriva. Durante ese tiempo, los otros 17 ocupantes fallecieron en la travesía.

Los supervivientes explicaron además que los cuerpos fueron arrojados al mar conforme iban muriendo. La embarcación fue localizada a 12,68 millas al suroeste de Mallorca después de que el ferry Rosalind Franklin, de la compañía Baleària, que cubre la ruta entre Barcelona y Argelia, diera la voz de alarma.

Tras el rescate, Salvamento Marítimo movilizó un helicóptero para rastrear la zona donde podría haberse producido el naufragio y emitió un aviso a los navegantes. Según fuentes del organismo, el dispositivo de búsqueda se centra en un área situada a unas 15 millas al suroeste de Cala Figuera, entre Mallorca e Ibiza, y se extenderá hacia el suroeste en busca de posibles indicios o de los cuerpos de las víctimas. Por otra parte, a las 05.15 horas de este martes, Salvamento Marítimo rescató a otras 15 personas de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a unas 30 millas al suroeste de Ibiza.