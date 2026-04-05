Oleada de robos en un pueblo de Valladolid: "Nos han quitado unos 40.000 o 50.000"

Raquel vive en Mayorga, un pueblo de Valladolid, junto con su familia. Hace poco más de una semana, como cualquier otro día, salieron a dar un paseo. Cuando volvieron se encontraron con la sorpresa...

"Cuando llegamos a casa nos encontramos con que alguien había entrado. Nos encontramos con las habitaciones principales revueltas y nos habían robado", señala Raquel. Cuando vieron ese panorama, su marido que es guardia civil, llamó a la centralita. Los agentes acudieron en cuanto les llamaron. Sin embargo, el trayecto era de 40 minutos. Raquel no es la única vecina que ha tenido robos. En tan solo 5 meses han sido 8 robos en total y otros 4 intentos que se han podido evitar. Hay vecinos a los que les han llegado a robar aproximadamente 40.000 euros.

"A nosotros nos han robado unos 40.000 o 50.000. Entran y se llevan todo lo de valor. Estábamos fuera y cuando llegamos estaba todo patas arriba. No sabes qué hacer, yo no puedo hacer nada. Se llevaron nuestras joyas y el dinero en efectivo", señala otra vecina afectada. "Es algo muy repetitivo, lo hacen aproximadamente cada 15 días. Un fin de semana sí, el siguiente no. Entran las viviendas e incluso han llegado a entrar en dos viviendas en un solo día", asegura David de la Viuda, alcalde de Mayorga.

Utilizan siempre el mismo modus operandi. Entran en las viviendas sabiendo que estas están completamente vacías. Ahora los vecinos caminan por sus calles con miedo. "Es una inseguridad tremenda, da miedo porque nos han dicho que saben perfectamente cuando estamos en casa o no. La Guardia Civil nos dice que incluso puede ser alguno de nuestros vecinos. Te sientes totalmente vigilada", señala Raquel.

Hace aproximadamente un año cerró el cuartel de la Guardia Civil en el municipio. Actualmente solo abre un día a la semana. Los martes acuden a la instalación, únicamente para recoger posibles denuncias. "Atención al cliente. Martes de 09:00 a 14:00. El cuartel de la Guardia Civil abierto 24 horas más próximo es el puesto de Medina de Rioseco", nos señalan en el cartel que vemos al acudir al cuartel cerrado.

El problema es que dentro del cuartel abierto las 24 horas se cubre una multitud de municipios, lo que afecta directamente a la rapidez con la que lleguen los agentes de seguridad a las viviendas afectadas. "Nosotros intentamos defendernos, pero no tenemos más medios. Si no nos ayudan y nos ponen medios, no podemos hacer nada. Estas semanas han puesto a varias patrullas procedente de Medina de Rioseco a vigilar el municipio, pero quedan el resto de pueblos desprotegidos. Tampoco sabemos si está vigilancia va a durar", señala el alcalde.

La única solución que han encontrado los vecinos es poner alarmas y cámaras en sus viviendas. "Ahora muchos vecinos están poniendo alarmas y cámaras porque tenemos miedo. Las tenemos que poner porque han robado muchísimo", nos cuenta otra vecina asustada. Se trata de una solución que los vecinos la ven como temporal. Por ello, piden un refuerzo de los cuerpos de seguridad en todos los municipios.

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