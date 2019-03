Instalan cámaras de seguridad en pueblos de Aragón ante los robos

Se acabaron las puertas y graneros abiertos en los pequeños pueblos. Elaumento de robos en el medio rural son cada vez más preocupantes. Y obliga a los vecinos y fuerzas de seguridad a tener más imaginación paradefender sus propiedades frente a los cacos. Lo último: cámaras devideovigilancia en pueblos de apenas una treintena de habitantes.

A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Dos cámaras devigilancia grabarán a todo aquel que entre y salga de este pueblo. Estánhartos de sufrir robos que quedan impunes.

El miedo y la impotencia también han puesto al municipio zaragozano de Berdejo en el punto de mira. Unidades especializadas de la Guardia Civil peinan día y noche estosaislados parajes, pero la labor no es sencilla. No hay mucha gente, pero no están solos. En estos pueblos aragoneses,desde ahora, las paredes oyen, y también ven…