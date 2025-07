Ingresa en prisión el maltratador que se cambió de sexo tras ser condenado por violencia de género

La Policía Local de Espartinas (Sevilla) ha detenido a una persona que cambió su identidad registral de Cándido a Candy tras una sentencia firme por violencia de género. Sobre ella pesaban cuatro órdenes de busca y captura por no haber ingresado en prisión tras ser condenada por maltrato a su expareja.

Esta detención se produjo el pasado viernes 4 de julio y fue trasladada a la Guardia Civil, que la puso a disposición del juzgado de guardia Sanlúcar la Mayor, que finalmente ordenó su ingreso inmediato en prisión. Desde el sábado 7 de julio se encuentra en el módulo de ingresos de la prisión Sevilla I, a la espera de ser asignada a una celda. La víctima ha expresado su "satisfacción y tranquilidad" tras la detención, según ha aclarado a la agencia EFE.

La detenida había sido condenada a 15 meses de prisión por dos delitos: quebrantamiento de condena y amenazas en el ámbito de la violencia de género, además de una orden de alejamiento y la prohibición de portar armas. La defensa solicitó recientemente la prescripción de la condena, pero la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla lo rechazó al considerar que el plazo legal no comenzaba a contar hasta la firmeza de la sentencia, en noviembre de 2020.

El abogado de la víctima, José Antonio Sires, había alertado de que de no producirse la detención, la pena podría prescribir en noviembre de este año 2025. Además, Candy se enfrenta a un nuevo juicio por otras presuntas agresiones, para el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión. El proceso ha sido suspendido en dos ocasiones tras alegar que se encontraba en Marruecos y no podía regresar a España. El abogado defensor, Juan de Dios Ramírez, ha confirmado que no había visto a su cliente en los últimos días y que siempre le recomendó entregarse voluntariamente.

"Un claro fraude de ley"

Ha sido un camino largo para la víctima, recordemos que hace unos meses la Audiencia Provincial no les dio la razón. "Estamos estudiando otras vías para intentar combatir ese cambio de sexo, que para nosotros supone un claro fraude de ley", dijo el abogado de la víctima. "Es burlarse, es aprovecharse de la ley. Esa ley no le corresponde. La verdad, no me sorprendió nada, porque es capaz de cualquier cosa", añadió la víctima.

Por su parte, el tribunal ha señalado que el cambio de sexo legal realizado por la investigada, y que su defensa considera como movimiento para eludir las consecuencias legales, no le proporciona ninguna ventaja relevante en el procedimiento penal en curso. Los magistrados explican que, en cualquier caso, la acusada deberá responder ante la justicia, ya sea por un delito del artículo 153.1 o por uno del artículo 153.2 del Código Penal, ambos relacionados con la violencia de género y cuyas penas son similares en gravedad.

