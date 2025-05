Candy, el condenado por maltrato que cambió de sexo continúa eludiendo a la justicia

"La verdad, estoy cansada, decepcionada", asegura Cris, su expareja y víctima de las agresiones por parte de Cándido. Pero ella no ha sido la única mujer maltratada por Candy, esta persona trans cuenta ya con dos sentencias condenatorias por violencia de género. Solicitó el indulto de su segunda condena, pero antes de que le fuera denegado, tramitó el cambio legal de sexo ante el registro civil.

Desde la aprobación de la Ley Trans en 2023, cualquier persona mayor de 16 años puede solicitar este cambio sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales. Para el abogado de la víctima, José Antonio Sires, Candy está utilizando esta ley para esquivar sus responsabilidades penales. "Desgraciadamente, la Audiencia Provincial no nos ha dado la razón, y ya adelanto que estamos estudiando otras vías para intentar combatir ese cambio de sexo que, repito, para nosotros supone un claro fraude de ley".

Recientemente, la Audiencia de Sevilla determinó que todos los delitos cometidos por Candy tras su cambio de género serán procesados por un juzgado ordinario, y no por uno especializado en violencia de género. Esto implica, entre otros aspectos legales, una reducción de la protección que la víctima recibe frente a su agresor.

"Es burlarse, es aprovecharse de la ley. Esa ley no le corresponde. La verdad, no me sorprendió nada, porque es capaz de cualquier cosa", afirma la víctima ante el cambio de sexo de su maltratador.

Vuelve a esquivar el banquillo

En un nuevo episodio, Candy ha vuelto a esquivar hoy el banquillo. A las 10 de la mañana estaba señalado un juicio en el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla. La Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión por amenazas, quebrantamiento de la orden de alejamiento y vejaciones. "Estos hechos entran dentro del ámbito de la violencia de género y se juzgarán aquí, en el penal. Los posteriores a agosto de 2023 deberán ser tratados por un juzgado ordinario de instrucción", explicó el letrado a los medios presentes.

En esta ocasión, Candy llamó previamente desde un número oculto al juzgado, alegando que no podría acudir a la vista porque se encontraba en Tánger y no disponía de medios económicos para regresar a España. Esa simple notificación evitó la emisión de una nueva orden de busca y captura, de las que ya acumula tres. "Vamos a solicitar al juez alguna medida más restrictiva para que no continúe eludiendo a la justicia, porque lo que hay aquí es una sustracción flagrante. Cuarta incomparecencia y, hasta ahora, tres órdenes de busca y captura", adelantó a Antena 3 Noticias el abogado José A. Sires.

A la salida de los juzgados, Cris lamenta que la excusa es falsa y asegura que su agresor está en la provincia de Sevilla. "Si realmente lo buscaran, lo encontrarían. Sabemos dónde está. No está en Tánger, está en Sevilla. Es una mentira más. Lo hace para hacernos perder el tiempo y reírse de nosotros, claro", declara.

"Sin duda, está fugado de la justicia. Lo que esperamos es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo localicen y lo pongan a disposición judicial, en los distintos juzgados donde hay requisitorias —recordemos, tres—, y que podamos celebrar los correspondientes juicios. Que la víctima, de alguna forma, pueda poner fin a este calvario y seguir con su vida, que es lo único que desea", concluye Sires.

