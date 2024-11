¿Influyen en nuestros jóvenes las letras machistas y violentas del trap y del reguetón?

Los ejemplos se multiplican, Maluma pidió perdón por sus letras machistas para añadir, paradójicamente, que seguiría escribiéndolas, en su famosa canción 'Cuatro Babys' habla de que "siempre me dan lo que quiero" a la hora de tener relaciones sexuales, él lo de las relaciones sexuales, lo dice de manera más burda.

También Rauw Alejandro, cantante de reguetón en su canción 'Saturno' repite este verso no solo machista sino claramente violento: "nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala", dice este tema escuchado por millones de personas.

Para David Martínez, psicólogo y director del centro para jóvenes Amalgama 7, "si había influencia de la canción protesta en los años setenta, ¿Porqué no en este tipo de letras? La respuesta es sí, e influyen mucho", comenta a Antena 3 Noticias.

En sus talleres analiza este tipo de letras con los jóvenes: "Es cierto que algunos ni se paran a pensar lo que significan, pero de eso se trata, de que reflexionen sobre lo que están escuchando y se hagan preguntas sobre si es bueno escucharlas". Martínez destaca que "la música está continuamente entre ellos, diariamente, casi más que en ninguna época" por el streaming y las plataformas por eso aboga por hacerles pensar qué están consumiendo

La rebeldía juvenil

José Antonio López Ruiz, sociólogo e investigador de la Universidad Comillas ICADE, pone el foco en que para muchos son canciones que rompen con el orden establecido. "Ahora se intenta una igualdad y equidad, se busca el respeto y tomar conciencia de ese respeto y estas letras van contra lo establecido". Todos sabemos, nos comenta, que "los jóvenes quieren ir a la contra". "Cualquier cosa", prosigue, "que sea rupturista suele ser abrazada por algunos jóvenes y la música está muy presente". A su juicio "hoy, para algunos jóvenes estas canciones son referente y sí pueden ser un faro, una influencia que luego imiten en sus vidas".

También, en su opinión, es importante recalcar que estas letras provienen de américa latina. "En muchos de esos países el comportamiento del hombre es totalmente distintos al que se lleva en la Europa de clase media alta. Es curioso porque nos hace ir para atrás, mirarnos en un espejo que no es el de nuestra sociedad, al menos en su parte mayoritaria, y además de la rebeldía, lo exótico y, porqué no decirlo, lo fácil, es muy seductor". En cualquier caso para este investigador, su influencia no es masiva sino de unos pocos que sí copian esos comportamientos en sus relaciones sexuales y de pareja

Cambiar el foco

Dentro de la industria musical también han salido voces que critican a este tipo de mensajes. Una de ellas es Sandra Bernardo, compositora y cantante que, siente criticar a sus compañeros de profesión, pero añade: "Es que son tan agresivas, tan explícitas", dice casi enfadada. Para ella "habría que poner el foco en cosas que nos hagan crecer como sociedad. Yo en mis canciones hablo del empoderamiento de la mujer que es algo que nos hace crecer y hace crecer a las mujeres".

Para esta cantante "estas letras y canciones no son más que el reflejo de la sociedad que vivimos. Hay que cambia el foco", insiste.

