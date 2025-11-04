La mujer que legó casi un millón al CSIC y el auge silencioso de los testamentos solidarios: "Lo dejo todo a la ciencia"

En septiembre de 2024, la lectura del testamento de Juana R.P. dejó a todos sin palabras: legaba al CSIC “el noventa por ciento del metálico existente” con un destino concreto: “Para la investigación en España de las enfermedades el párkinson y alzhéimer”.

Vivía con lo justo en Fuente del Berro (Madrid), cuidó durante dos décadas a su madre con párkinson y, sin herederos, convirtió sus ahorros en 824.769,86 euros de impulso directo a la ciencia. “Mi madre se quedó un poco a cuadros”, recuerda Miguel, hijo de Juliana, amiga y vecina que la acompañó en los últimos años.

“Esta mujer no tenía familia (…) El dinero seguramente lo ahorró durante años, con los tres sueldos que entraban en su casa: el de su madre, el de su tío y el de ella”. Para Juliana, la motivación fue clara: aliviar en otros lo que la enfermedad castigó en casa.

Herencias que empujan la investigación

En los últimos cinco años, el CSIC ha ingresado unos 3,5 millones de euros por donaciones heredadas o en vida. Algunas van a proyectos concretos, cáncer, neurodegenerativas, y otras a centros (como el Instituto de Biomedicina de Valencia). La donación más alta reciente: propiedades en París, Madrid, Alicante y Orihuela valoradas en 1,7 millones. El CNIO también constata esta ola: 2.851.245 euros ya ingresados por herencias y legados y cerca de 1 millón en tramitación.

Hay historias que ponen carne al dato. Paulina recuerda a su esposa, María Natividad (Mari Nati), matemática y profesora: “Nombró al CNIO como heredero universal, para sorpresa de su hermano, que no sabía sus intenciones ni que nos habíamos casado”.

Y explica el porqué: “Ella había vivido con calidad de vida un año y medio gracias a la investigación contra el cáncer”. Tanto, que pidió donativos en lugar de flores. También Enrique, 69 años, lo ha incorporado a su testamento: “Yo considero que la ciencia es indispensable hoy en día, y apoyar a los investigadores creo que es primordial”.

El impulso contra el alzhéimer

La Fundación Pasqual Maragall resume otra cara del compromiso: “Desde 2019 hemos recibido más o menos 4,5 millones provenientes de 25 distintas herencias o legados que han ayudado a acelerar la ciencia contra el alzhéimer”, indica Gloria Oliver. Isabel y Joan ya han designado a la entidad como heredera universal: su decisión nace de la experiencia con la madre de Isabel y de la convicción de que “nos gustaría ayudar a quien lo necesita”.

