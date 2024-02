Indignación en las redes por una chirigota del incendio de Valencia en el Carnaval de Cádiz: "Han adelantado las Fallas"

Una chirigota del Carnaval de Cádiz se hace viral en redes sociales por la letra. Hay malestar entre los usuarios de 'X' por hacer referencia al incendio en Valencia, en el que fallecieron diez personas.

La letra dice lo siguiente: "Últimamente no sé lo que pasa, que en los Carnavales los repertorios no tienen gracia. Hay ofendidos por cualquier pamplina, si reírnos de todo es la mejor de las medicinas. Se dicen cosas que mucha gente no está de acuerdo, por eso yo saco un tema que me la juego. Muchos con la fiesta no tienen paciencia, que han adelantado este año las Fallas en Valencia", cantan rodeados de un público dividido entre la perplejidad y los tímidos aplausos.

El grupo ya lo advertía en la propia canción, "se dicen cosas que mucha gente no está de acuerdo, por eso yo saco un tema que me la juego". Una rima que ha causado polémica en las redes sociales con insultos, amenazas y comentarios hacia el grupo de la chirigota. "Lamentable una vez más el carnaval de Cádiz. Ojalá el próximo año no vaya nadie y se queden allí solos con sus cosas", o "no todo vale, señores. Con una tragedia así no se debe bromear...".

Incendio de Valencia

Los vecinos afectados por el incendio en el barrio valenciano de Campanar reciben las nuevas viviendas por parte del Ayuntamiento. Se trata de 131 apartamentos en Safranar que se ofrecen a las familias por un plazo inicial de tres meses "totalmente prorrogables", según han informado desde el Consistorio.

Este lunes recibieron la visita de los reyes Felipe y Letizia en el Palau de la Música, que quisieron escuchar de primera mano y "familia por familia" el testimonio de quienes piden "no ser olvidados".

También visitaron la zona cero, el edificio calcinado, donde han saludado a unos efectivos de distintos cuerpos de emergencias entre bomberos municipales y provinciales, Servicios de Emergencias Sanitarias, Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, médicos forenses o psicólogos.

Los informes preliminares sobre el origen del incendio apuntan a un cortocircuito en el toldo de la vivienda 86.

