Indemnizan con 300.000 euros a una mujer que acudió 150 veces al médico sin ser atendida correctamente

Isabel Mercader tenía 25 años cuando se sometió a una ligadura de trompas. Desde entonces empezó a tener hemorragias y dolor en la zona de la pelvis. Durante veinte años peregrinó de consulta en consulta.

"Fue muy duro, y más cuando tú sabes que estás enferma de verdad. A veces me dolía tanto que me daba golpes contra la pared". Acudió 150 veces al médico, le diagnosticaron desde infección de orina hasta cólico nefrítico y crisis de ansiedad, incluso le dijeron que era hipocondriaca. "Un médico me dijo que no tenía nada, y le pregunté qué eran entonces las hemorragias, y me dijo que me las inventaba porque estaba obsesionada con el dolor", cuenta afectada.

Ahora un juez le ha reconocido su calvario y ha condenado al Instituto Catalán de Salud a indemnizarla con 300.000 euros. En su sentencia expone que se trata de un fallo evidente y escandaloso del sistema médico. Harta, Isabel decidió acudir a una clínica privada, donde con una sencilla prueba le diagnosticaron un problema en la matriz del que fue intervenida. Nunca más ha vuelto a sentir dolor.